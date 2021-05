Spaziergang mit der Kinderbuchautorin Astrid Walenta

für Vorschul- und Volksschulkinder und ihre Eltern, Treffpunkt Eingang Schlosspark Eisenstadt, am Beginn der Glorietteallee, Anmeldung erforderlich

Mi 26.05.2021 16.00 Uhr

Bei dem Spaziergang sind wir mit der Kinderbuchautorin Astrid Walenta in ihrer Heimatstadt unterwegs. Wir bummeln durch den Eisenstädter Schlosspark und lernen das Buch „Die Fische fliegen wieder“ kennen. Viel Wundersames passiert in diesen Geschichten von Astrid Walenta: Molche und Salamander beginnen zu tanzen, Elche werden zum Erröten oder Koalabären zum Träumen gebracht und natürlich: Die Fische fliegen wieder!

Astrid Walenta © Maria Frodl

Der Spaziergang dauert ungefähr 50 Minuten.

Die Zahl der TeilnehmerInnen ist beschränkt und nur mit Anmeldung unter office@literaturhausmattersburg.at möglich. Ebenso erforderlich ist das Vorweisen eines negativen Coronatests. Die jeweils aktuellen Covid-Vorsichtsmaßnahmen finden sie ab Mitte Mai auf unserer Website.

Astrid Walenta ist Schauspielerin, Clownin, Autorin und Sängerin. Sie wurde 1964 in Wien geboren und wuchs im Burgenland in Eisenstadt auf. Seit 1994 arbeitet sie als darstellende Künstlerin und realisiert vor allem eigene Projekte. Seit 1995 betreut sie Kinder und Erwachsene in Spitälern als CliniClownin. Ab 2005 wurde sie auch als Autorin tätig. Ihre Kinderbücher präsentiert sie in Form von Konzertlesungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Mit ihrer Band „esmeraldas taxi“ tritt sie seit 2010 auf. astrid*walenta erhielt den Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien, einige Kabarettpreise und Schreibstipendien.

Veröffentlichungen:

„die kleine zitronenfalterin“, „die fische fliegen wieder“, „ferdinand der affe“,“ ferdinand im morgenland“ und „flora di albana“ sind im Verlag Bibliothek der Provinz erschienen, das Buch „madame fafü“ im Kunstanstifter Verlag.