Spezialführung: Melinda.Esterhazy.Contemporary

Bei dieser Spezialführung steht die Geschichte von Esterházy im 20. und 21. Jahrhundert im Mittelpunkt. Die Ausstellung über Fürstin Melinda Esterházy zeigt die Stationen des Lebens einer außergewöhnlichen Frau. Als bürgerliches Mädchen beginnt Melinda Ottrubay zu tanzen, feiert eine unvergleichliche Karriere am Budapester Opernhaus und heiratet schließlich Fürst Paul V. Esterházy. In Anlehnung an ein Opernstück in fünf Akten wird Raum für Raum durch das Leben des letzten Fürstenpaares in der Majoratslinie geführt.

Es bieten sich Einblicke in eine Existenz voller Höhen und Tiefen, in eine ambitionierte Karriere als Primaballerina Assoluta und in ein Privatleben abseits der Bühne. Von Fürstin Melinda Esterházy wird die Brücke ins Heute geschlagen und so bildet den Abschluss dieses Rundgangs ein Einblick in die zeitgenössische Kunst, die von den Esterházys zu jeder Zeit gefördert wurde und auch heute einen wichtigen Platz in der Sammlertätigkeit einnimmt.



Dauer: ca. 75 Min.

8. Mai um 11:30 Uhr im Schloss Esterházy