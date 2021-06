Stadtkino – SCHLINGENSIEF kinostart 2.7.

+1

Mit seinen Aktionen und Interventionen in Theater, Fernsehen, Oper und Kunst hat der Regisseur Christoph Schlingensief (1960—2010) über zwei Jahrzehnte den kulturellen und politischen Diskurs in Deutschland mitgeprägt. In Österreich erregte u. a. seine Container-Aktion »Bitte liebt Österreich« (Wiener Festwochen, 2000) großes Aufsehen.



Die renommierte Filmeditorin Bettina Böhler unternimmt in ihrem virtuos montierten und ungemein unterhaltsamen Regiedebüt SCHLINGENSIEF — IN DAS SCHWEIGEN HINEINSCHREIEN den Versuch, den Ausnahmekünstler in seiner ganzen Bandbreite zu zeigen. In seinem zweifachen Jubiläumsjahr ist es an der Zeit, Christoph Schlingensief endlich (wieder) zu entdecken. »Ein perfekter Einstieg in Schlingensiefs Schaffen, das nichts von seiner Sprengkraft verloren hat.« MDR

»Dieser Film von Bettina Böhler ist, das lässt sich schon jetzt im Sommer sagen,

der beste Dokumentarfilm des Jahres. Man muss ihn einfach rühmen so komplett,

so schlüssig, so anrührend und anregend ist er.« Der Freitag



SCHLINGENSIEF — In das Schweigen hineinschreien (D 2020, 125 Min)

Kinostart: 2. Juli 2021

Regie, Drehbuch und Montage: Bettina Böhler

mit: Christoph Schlingensief, Tilda Swinton, Udo Kier, Corinna Harfouch, u. a.

Ton: Daniel Iribarren, Adrian Baumeister

Produktion: Filmgalerie 451

Nähere Informationen hier