Start der neuen Eventreihe LakeSound im Seebad Breitenbrunn

Sommer, Sonne, Abkühlung und gute Musik: Zusätzlich zum Badeerlebnis startet ab Juli die Eventreihe LakeSound im Seebad Breitenbrunn. Das erste Konzert findet am 23. Juli 2021 (Beginn: 20.00 Uhr) mit den Acts Martin Klein und Oehl statt.

Die nächsten Termine sind für den 20. August 2021 und den 10. September 2021 vorgesehen. Das alternative Line-up des LakeSound wird vom Künstler Thomas Andreas Beck kuratiert und ist mit österreichischen Künstlern – mehrfachen Amadeus Award Nominierten oder Gewinnern – ein Mix aus alternativem Pop und Liedermachern.

LakeSound Seebad Breitenbrun @ Esterhazy

Die Sommerabende im Seebad Breitenbrunn genießen

Wenn sich der Tag langsam zu Ende neigt und die letzten Sonnenstrahlen verschwinden, dann wird es Zeit für gute Musik. Die Künstler Martin Klein und Oehl sorgen bei freiem Eintritt (bitte um Vorab-Anmeldung unter events@seebad-breitenbrunn.at) für ausgelassene Stimmung im Seebad.

Martin Klein ist seit einigen Jahren bereits als Sänger und Pianist in der Wiener Alternative-Pop-Szene bekannt. Der in Wien lebende Liedermacher schrieb u.a. gemeinsam mit Axel Wolph den Kampagnen-Song für die ORF Aktion Licht ins Dunkel. Martin Kleins Lieder sind nicht nur in den österreichischen Radiosendern wie Ö1 und FM4 zu hören, auch in Deutschland werden seine Songs gerne im Radio gespielt.

Hinter der Musikgruppe Oehl verbergen sich der Liedermacher Ari Oehl und Multiinstrumentalist Hjörtur Hjörleifsson. Die beiden Musiker haben sich in der deutschsprachigen Musikszene einen Namen gemacht. Gemeinsam mit Herbert Grönemeyers Plattenlabel Grönland Records produzierte Oehl ihr erfolgreiches Album „Über Nacht“.

„Das Event LakeSound bringt herausragende Künstler aus Österreich auf die Bühne. Martin Klein und Oehl, die bereits vom Jugendkultur Radiosender FM4 bekannt sind, sorgen am ersten Veranstaltungsabend für den richtigen Sundowner-Sound“, so Thomas Beck, Kurator von LakeSound.



Freizeitangebote im Seebad Breitenbrunn

Aber auch tagsüber hat das Seebad jede Menge zu bieten. Der Badebereich mit Sandstrand und flachem Einstieg erinnert an einen Badeurlaub am Meer. Der großzügige Liegebereich bietet Badegästen genügend Platz für das Sonnenbaden. Wer lieber ein Plätzchen im Schatten bevorzugt, wird im Seebad Breitenbrunn unter den vielen großen Bäumen fündig. Wassersport-Fans können vor allem bei Südwind ihre Sportaktivitäten am Wasser optimal ausüben.

Weitere Informationen über das Angebot im Seebad Breitenbrunn, aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise finden Sie unter: www.seebad-breitenbrunn.com