Symposium im Eisenstädter Schlosspark

Im Rahmen des Symposiums im Schlosspark Eisenstadt hält Dr. Brigitte Krizsanits Ihren Vortrag „Der Eisenstädter Park im Zentrum einer ästhetisch gestalteten Kulturlandschaft“.

Es geht also speziell um unseren Schlosspark. Dieser Vortrag ist für alle Eisenstädterinnen und Eisenstädter ohne Eintritt zugänglich. Die TeilnehmerInnen sind danach zu einem Umtrunk und einem Buffet eingeladen.

Es wäre schön, wenn wir Sie am Symposium begrüßen könnten! Besonders freuen würde uns Ihre Teilnahme am Vortrag von Brigitte Krizsanits am Donnerstag. Hier könnten wir durch eine hohe TeilnehmerInnenzahl die Präsenz unseres Vereines sowie die große Bedeutung unseres Parks demonstrieren.

Termin: 21.10.2021, 19:00 Uhr

Projektpräsentation SchülerInnen des Theresianums Eisenstadt

„Der Schlosspark neu gedacht – junge Ideen für die Transformation“ anschl.

Vortrag von Dr. Brigitte Krizsanits

Anmeldung erbeten: www.schlossparkfreunde-eisenstadt.at/anmeldung