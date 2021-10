Wie man ein nettes Wochenende in Eisenstadt verbringen kann

+1

Wenn man eine Reise nach Eisenstadt unternimmt, dann bietet sich hierfür ein Wochenendtrip an. Das kulturelle Angebot ist vielfältig, so dass man drei kurzweilige Tage in der Hauptstadt des Bundeslandes Burgenland verbringen kann. Freunde von Architektur kommen dabei genauso auf ihre Kosten wie Musikfans. Wir haben mal ein paar Vorschläge zusammengestellt, die als Inspiration gelten sollen.

Eisenstadt hatte schon vor vielen Jahren berühmte Fans. So hat der weltbekannte Komponist Joseph Haydn sich hier niedergelassen. Aus seinem ehemaligen Wohnhaus hat man heute ein Museum gemacht, welches nicht nur für Freunde klassischer Musik eine Empfehlung ist. Im Haydn Mausoleum kann man den sterblichen Überresten des begnadeten Komponisten sehr nahe kommen.

Den Tagesablauf sollte man schon vor der Reise strukturieren. Teilweise wird man nämlich an Öffnungszeiten gebunden sein. Ein Besuch im Casino, der für viele Reisende zu einem Städtetrip dazugehört, ist selbstverständlich in Eisenstadt auch möglich. Wer abends nicht mehr aus dem Hotelzimmer möchte, für den könnte Roulette online eine Alternative darstellen.

Architektur aus verschiedenen Epochen

Niemand kann Eisenstadt besuchen ohne am Esterhazy Palast gewesen zu sein. Dieser beherbergt nicht nur einen der bekanntesten Konzertsäle, er ist auch für sich genommen schon einen Besuch wert. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Aussehen immer wieder verändert, so dass heute ein einmaliges Gebäude entstanden ist. Die Familie Esterhazy hat auch mit dem Bau der Bergkirche ihre Spuren in der Stadt hinterlassen. Sie überzeugt durch eine eher ungewöhnliche Architektur, was sowohl zum Zeitpunkt der Errichtung als auch heute noch gilt.

Um die Stadt zu erkunden braucht man keinen fahrbaren Untersatz. Eine klare Empfehlung sind auch die geführten Touren, die das gesamte Jahr über angeboten werden. Hier lernt man neben den bekannten Gebäuden auch die kleinen und unscheinbaren Orte kennen, die aber nicht weniger geschichtsträchtig sind.

Ausflugsziele für Aktive

Wer nicht nur Kultur erleben will, der sollte einen Ausflug an den Neusiedler See an der Grenze zu Ungarn machen. Dieser ist ein beliebtes Ziel für Wassersportler und man kann dort an verschiedenen Stellen Boote ausleihen. Wen es ihn die Berge zieht, der muss nicht bis in die Alpen reisen. Rund eine halbe Stunde vom Stadtzentrum Eisenstadts entfernt liegt das Leitha Gebirge. Es kombiniert schroffe Bergformationen, üppige Bergwälder und Weinanbaugebiete. Ideal für anspruchswolle Bergwandertouren, die man mit einer Weinprobe kombinieren kann.

Den Abend kulinarisch ausklingen lassen

Wer viel auf den Beinen ist, der sollte es sich abends gut gehen lassen. Ein Tipp zum Essen gehen ist das Henrici Restaurant gegenüber vom Esterhazy Palast. Dort wird ausgezeichnete Küche geboten und die Lage spricht für sich. Wer es lieber etwas lockerer mag, der kann in der Mangoo Bar richtig sein. Die Küche ist mexikanisch inspiriert und es gibt eine ausgezeichnete Cocktailkarte, die man im Verlauf des Abends kosten kann.