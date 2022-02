Zum Tod von Gerhard Roth: Das museum gugging dankt einem Freund!

0

Der Schriftsteller war den Gugginger Künstlern 35 Jahre lang verbunden

Das museum gugging verneigt sich heute vor einem ganz großen aus der Welt der Literatur und einem langjährigen Freund der Art Brut. Mit seinem gestrigen Ableben verabschiedet sich ein guter Freund der Gugginger Künstler von dieser Welt. Der Ausnahmeschriftsteller Gerhard Roth war regelmäßig im Art Brut Center in Maria Gugging zu Gast und hatte sämtliche Publikationen des museum gugging in seiner Bibliothek. Er schätzte alle Künstler aus dem Haus der Künstler gleichermaßen und sammelte ihre Werke. Es waren ehrliche Freundschaften, die ihn mit diesen außergewöhnlichen Kunstschaffenden verbanden. Dem entsprechend sind viele seine literarischen Figuren von Gugginger Künstlern inspiriert, sie treten quasi mit literarischer Maske in seinen Büchern auf.

Sehr betroffen vom Ableben Gerhard Roths zeigt sich Johann Feilacher, künstlerischer Leiter des museum gugging. Er erinnert sich an viele Treffen in der Südsteiermark und lange Gespräche: „Wir verlieren einen wirklichen und ernsthaften Freund der Gugginger Künstler. Uns bleiben großartige literarische Werke, die er geschaffen hat und schöne Erinnerungen an viele gemeinsame Momente als Trost. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.“