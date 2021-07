Zusatzvorstellung „Außer Kontrolle“ Schloss-Spiele Kobersdorf 2021

+1

„Außer Kontrolle“ von Ray Cooney

Freitag, 6. August 2021, Beginn: 20.30 Uhr

Die 49. Spielzeit der Schloss-Spiele Kobersdorf verlängert sich dadurch bis zum 6. August 2021.

In der erfolgreichsten Boulevardkomödie der jüngeren Theatergeschichte schlüpft Intendant Wolfgang Böck in die Rolle eines Staatsministers, der sich mit seinem leidensfähigen Sekretär von einer Lüge in die nächste flüchtet. Dabei gerät die Lage rasch „Außer Kontrolle“. Getränkt von britischem Humor entfaltet sich eine Kettenreaktion an Katastrophen.

Es spielen (in alphabetischer Reihenfolge): Wolfgang Böck, Wolf Bachofner,

Hemma Clementi, Markus Freistätter, Alexander Jagsch, Daniel Keberle, Michael Reiter, Barbara Spitz und Nanette Waidmann.

Regie: Andy Hallwaxx, Bühnenbild und Lichtgestaltung: Erich Uiberlacker

Kostüme: Gerti Rindler-Schantl, Dramaturgie: Oliver Binder

Produktionsleitung: Karin Gollowitsch

Spielzeit: 6. Juli (Premiere) bis 6. August 2021 (Do.-So.)

weitere Vorstellungen:

15., 16., 17., 18., 22., 23., 24., 25., 29., 30., 31. Juli,

1., 6. August 2021

Vorstellungsbeginn: 20:30 Uhr

Vorstellungsort: 7332 Schloss Kobersdorf, Schlossgasse

Kartenpreise: 29 € bis 51 €, Kinder-, Jugend- und Studentenkarte: 50% Ermäßigung

Motorisierte Begleitveranstaltungen:

Biker-Fahrt: Samstag, 17. Juli 2021 und Oldtimer-Fahrt: Sonntag, 25. Juli 2021

Bild: Vogus



Kobersdorf im Mittelburgenland ist ca. eine Autostunde von Wien entfernt. An ausgewählten Tagen bietet ELITE TOURS Reisebüro GmbH bequeme Busfahrten von Wien zur Vorstellung nach Kobersdorf und retour an: Tel. +43 (0)1/513 22 25. Auch bei zweifelhafter Witterung sind die Schloss-Spiele bemüht, Freiluftaufführungen abzuhalten. Daher empfehlen wir unseren BesucherInnen, warme und regensichere Kleidung vorzuziehen und wegen Sichtbehinderung auf Schirme zu verzichten.

Kartenservice und Information

KBB – Kultur-Betriebe Burgenland GmbH

c/o Büro der Schloss-Spiele Kobersdorf, Franz Schubert-Platz 6, 7000 Eisenstadt

Telefon +43 (0)2682/719-8000; Fax +43 (0)2682/719-8051

E-Mail: schloss-spiele@kobersdorf.at; www.kobersdorf.at