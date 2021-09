+1

Internationales Stipendienprogramm in Krems feiert 20-jähriges Bestehen

Seit über 20 Jahren fördert das vom Land Niederösterreich initiierte Stipendienprogramm AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich den internationalen Kulturaustausch. Wichtiger Bestandteil des Programms sind institutionelle Austauschkooperationen mit internationalen Partnern, im Rahmen derer in den letzten 20 Jahren rund 900 ausländische Stipendiat*innen aus 72 Ländern in Krems zu Gast waren und über 200 Künstler*innen mit Niederösterreich-Bezug ein Auslandsstipendium erhielten. Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums findet am Freitag, 8. Oktober 2021 ein Panel mit zahlreichen Gästen aus dem In- und Ausland statt, bei dem die Errungenschaften des Stipendienprogramms thematisiert und gewürdigt werden. Florian Steininger, Leiter AIR, dazu: „Es ist höchst erfreulich, dass sich AIR in zwei Jahrzehnten zu einem international bedeutenden Player im Künstler*innen-Austausch entwickelt hat und ein weitreichendes Netzwerk mit Partnern auf der ganzen Welt aufbauen konnte. Wir wollen, dass AIR auch in Zukunft eine wichtige Anlaufstelle für ambitionierte Architekt*innen, bildenden Künstler*innen, Musiker*innen und Schriftsteller*innen bleibt. Über 400 Bewerbungen für das Jahr 2022 stimmen uns positiv und verdeutlichen nur das Renommee von Krems als wichtigen Kunst- und Kulturstandort.“

Blick vom Kremser Kreuzberg mit AIR-Künstler*innen by Kunstmeile Krems

Beim Panel am Nachmittag diskutieren internationale Gäste wie Jean-Baptiste Joly, ehemaliger Direktor der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart, und Egija Inzule von der Nida Art Colony in Litauen mit Vertretern von AIR über die Geschichte und Entwicklung des Stipendienprogramms, über ihre Erfahrungen und die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen. Ebenfalls zu Wort kommen unterschiedliche Akteur*innen in und um AIR wie Alexandra Schantl von den Landessammlungen Niederösterreich und die Künstler*innen Julia Haugeneder und Christian Helwing.

Anlässlich des Jubiläums erscheint eine umfangreiche Publikation mit dem Titel Vom Zentrum der Peripherie. Experten wie Vytautas Michelkevičius oder Christian Teckert dokumentieren darin die Entwicklung von AIR und die Besonderheiten des Stipendienprogramms.

Die Stadt Krems, das Land Niederösterreich sowie zahlreiche kooperierende Kulturinstitutionen in ganz Österreich dürfen auf 20 Jahre spannende Kunstprojekte zurückblicken. Ausgestellt haben unter anderem renommierte Künstler*innen wie Teresa Margolles, Jury Andruchowitsch, Asli Erdoğan und Frank Hoppmann. Aktuell stellt Christian Helwing in der Kunsthalle Krems und der Dominikanerkirche aus.

20 JAHRE AIR

Rundgang, Panel & Party

08.10.2021, 13.00 – 23.00 Uhr

Kunsthalle Krems, Kunstmeile Krems

Eintritt frei

Anmeldung und Registrierung erforderlich

negativer Coronanachweis (getestet, geimpft, genesen) erforderlich

www.air-noe.at

Internationales Stipendienprogramm in Krems feiert 20-jähriges Bestehen