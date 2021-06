+1

Über 400 Bewerber*innen für das spartenübergreifende Stipendienprogramm in Krems

Der diesjährige „Open Call“ von AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich für das Jahr 2022 ist erfolgreich zu Ende gegangen. Künstler*innen aus der ganzen Welt waren aufgerufen, sich bis Ende Mai für die begehrten Plätze im internationalen Stipendienprogramm in Krems zu bewerben. Insgesamt sind 421 Bewerbungen aus 15 Ländern in den Sparten Architektur, Bildende Kunst, Literatur und Musik eingegangen. Somit hat sich die Anzahl der Bewerber*innen seit dem Umstieg auf eine Online-Bewerbung fast verdreifacht. Dies ist auch ein Indiz für die fortschreitende Bekanntheit des Programms. Die Bewerber*innen für nächstes Jahr kommen aus Deutschland, Indien, Italien, Kroatien, Mexiko, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Russland, Schweden, Spanien, der Slowakei, Tschechien, den USA und dem Vereinigten Königreich.

Bis Mitte Juli entscheiden die spartenspezifischen Jurys, bestehend aus dem kuratorischen Team von AIR, Vertreter*innen der Kooperationspartner und der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich, wer mit einem Aufenthalt in Krems im nächsten Jahr rechnen darf. Seit über 20 Jahren ermöglicht AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich ambitionierten Architekt*innen, bildenden Künstler*innen, Musiker*innen und Schriftsteller*innen, für die Dauer von ein bis drei Monaten in Krems zu wohnen und zu arbeiten. Einen Schwerpunkt setzt AIR auf die Vernetzung der Künstler*innen mit bestehenden Kunst- und Kulturinstitutionen Niederösterreichs und Wiens. So bietet sich für Residents die Möglichkeit, Projekte in Ausstellungen, Konzerten, Lesungen und Workshops zu realisieren. In den vergangenen Jahren waren unter anderem renommierte Künstler*innen wie Teresa Margolles, Jury Andruchowitsch, Asli Erdoğan und Frank Hoppmann in Krems. Diesen Sommer stellt Christian Helwing in der Kunsthalle Krems und der Dominikanerkirche aus.

Die Stadt Krems, das Land Niederösterreich sowie zahlreiche kooperierende Kulturinstitutionen in ganz Österreich dürfen sich jedenfalls auf spannende Kunstprojekte und ein vielseitiges Kunstjahr 2022 freuen.

Anfang Oktober findet in Krems außerdem das Symposium zur Feier des 20-jährigen Jubiläums von AIR statt, das letztes Jahr coronabedingt verschoben werden musste. Wichtige Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, unter anderem der Kurator und Kulturmanager Jean-Baptiste Joly, werden über die Geschichte, Genese, die aktuelle Ausrichtung und Handlungsweise des Programms reflektieren.

Nähere Infos unter www.air-noe.at