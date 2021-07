+1

Michael Dangl liest aus dem Brief an seine Tochter

Was macht ein Schauspieler, der nicht spielen darf, weil eine Pandemie die Welt erstarren lässt? Er schreibt einen Brief an seine zehnjährige Tochter. Und schreibt. Und schreibt. Und schreibt bis in den Mai. Was macht die Tochter? Sie gestaltet diesen Brief mit zahlreichen Zeichnungen. „Anfisa, zu Dir – Brief an meine Tochter“ ist Michael Dangls bisher zärtlichstes, persönlichstes Buch, gestaltet mit Illustrationen von Anfisa Margarita Dangl. Es entstand im ersten Lockdown und erschien im Juli 2020 im Amalthea-Verlag.

Für die Besucher*innen des museum gugging liest der in Salzburg geborene Schauspieler aus seinem in der Pandemie geschriebenen Buch. Einmalig ist die Mitwirkung der Adressatin des Briefes, Anfisa Margarita Dangl (11 Jahre) und der Flötistin Maria Fedotova (Anfisas Mutter und Michael Dangls Frau). Im Anschluss an die Lesung signiert das Ensemblemitglied der Josefstadt -Autor gerne Exemplare des Werkes.

Die Lesung ist eine ideale Gelegenheit, die aktuellen Ausstellungen „naiv.? naive kunst aus der sammlung infeld“ und „gugging.! classic & contemporary“ im museum gugging sowie „curated by daniel spoerri” in der galerie gugging zu besuchen.

TIPP: Das Buch zur Lesung können Sie auch vor der Lesung unter shop@museumgugging.at bestellen und sich portofrei in ganz Österreich liefern lassen.

Veranstaltung, Ort & Zeit: „Anfisa, zu Dir – Brief an meine Tochter“

Lesung von Michael Dangl

museum gugging, Am Campus 2, 3400 Maria Gugging

Sonntag, 15. August 2021, 15:00 Uhr

Preise: Eintritt Erwachsene: EUR 3,50

Der Eintritt in das Museum nach der Lesung ist inkludiert.

Anmeldung: E: anmeldung@museumgugging.at, T: +43 2243 87 087