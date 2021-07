+1

Die Kunsthalle Krems zeigt von 17.07. bis 01.11.2021 die Ausstellung Christian Helwing. (B)EAST! Mit seinen orts- und raumabhängigen Schwarz-Weiß-Installationen geht der deutsche Künstler auf architektonische Eigenschaften der Dominikanerkirche und des Oberlichtsaals der Kunsthalle Krems ein.

Christian Helwing, Modell für Dominikanerkirche, 2020

© Christian Helwing, VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Zur Ausstellung:

Christian Helwing lässt die säkularisierte Dominikanerkirche durch eine Installation mit weißen und schwarzen Vorhängen und Teppichen zum Teil seines Kunstwerks werden. Es entsteht ein neues, puristisches Raumgebilde, das es im Begehen zu erfahren gilt. Für die Installation im Oberlichtsaal der Kunsthalle Krems verbindet Helwing die beiden diversen Orte der Kunsthalle durch das Aufstellen einer Skulptur von Andreas Krimmer. Die Figur des Erzengel Michael schuf Krimmer 1688 für die Mariensäule vor der Dominikanerkirche, bei der heute eine Replik steht. Auf dem Körnerplatz vor der Dominikanerkirche verhüllt Helwing mit einem schwarzen Kasten die Replik der Krimmer-Skulptur, um auf ihre Absenz zu verweisen. Das Original dieser dynamisch bewegten Skulptur wird in die Kunsthalle transferiert und in ein schwarz-weißes Raumgefüge integriert, das die Betrachter*innen völlig einfängt. Der strenge „White Cube“ des Oberlichtsaals gerät in Bewegung, wird zu einem Raum, den man durchgehen muss. Helwing thematisiert damit auch die Neu-Kontextualisierung einer barocken Skulptur in ein zeitgenössisches Umfeld.