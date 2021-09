AUSSTELLUNG: HELMUT & JOHANNA KANDL: VIVA ARCHIVA!

+1

06.11.2021–20.02.2022

LANDESGALERIE NIEDERÖSTERREICH, 3. OG

Museumsplatz 1, 3500 Krems an der Donau

Helmut & Johanna Kandl nehmen eine wichtige Position in der österreichischen Kunstwelt ein: Ab November sind die beiden sowohl in Krems als auch im Kunsthaus Graz in einer Personale zu sehen. „Viva Archiva!“ (06.11.2021–20.02.2022) gibt den Besucher*innen Einblick in das Archiv des umtriebigen Künstlerpaars: eine überbordende Welt bestehend aus zahlreichen Fotografien, Gemälden, Videos, Texten und gesammelten Gegenständen. Gemeinsam mit Helmut und Johanna Kandl gestalten die Landesgalerie Niederösterreich und das Kunsthaus Graz ein Künstlerbuch.

Eröffnung: SA 06.11.2021, 11.00 Uhr, Eröffnungstag bei freiem Eintritt

Es gelten die am Eröffnungstag aktuellen COVID-19-Schutzmaßnahmen.