BILDRAUM 07 | REBECCA MERLIC | hosted by Ars Electronica Linz

AUSSTELLUNG |17. August – 4. September ’21



Eröffnung: Dienstag, 17. August, 19 Uhr

Begrüßung: Georg Steiner, Tourismusdirektor der Stadt Linz

zur Künstlerin: Gerfried Stocker, Ars Electronica

Performance im Anschluss: 20 Uhr

Manuel Riegler, Sound Designer & Rebecca Merlic



The-Artist-Is-Present:

Dienstag, 31. August & Samstag, 4. September, jeweils von 13-19 Uhr

Als Kick-Off zum diesjähren Ars Electronica Festival in Linz zeigt der Bildraum 07 Rebecca Merlics mehrfach ausgezeichnete Arbeit „TheCityAsAHouse“. Rebecca Merlic – Preisträgerin des Marianne.von.Willemer.2020 Preis für digitale Medien – hat für „TheCityAsAHouse“ die Privatwohnung abgeschafft. Beeinflusst vom Schauplatz Tokio entstand ein turbodichter, vom Kapitalismus getriebener Raumgenerator, eine Art „Visual Novel“, der die tradierte Verknüpfung von Privatsphäre und Privatbesitz hinterfragt. Mittels Controller kann jede/r in diese Sammlung an eingefrorenen Momenten eintauchen und darüber reflektieren, wie ein gänzlich anderes (Zusammen-) Leben im urbanen Raum aussehen könnte.

GLITCHBODIES WIP



„GLITCHBODIES WIP“ ist der neue Experimentalfilm von Rebecca Merlic, der sich mit LGBTQ+, Draq Transformationen und intimen sensiblen Darstellungen der ProtagonistInnen auseinandersetzt. Als ‚Virtual Pleasure Drama Art Film‘ deklariert, bringt die zukünftige Arbeit intime Erzählungen und Poems hervor, welche mit Hilfe von neuen Technologien – 3D-Scans, virtuelle Welten sowie konventionelle Filmaufnahmen – eine neue Art von Film generieren, in dem Virtualität, Digitalität und Realität ineinander verschmelzen.