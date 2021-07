+1

Bloody Crown, Season II, bringt zwei faszinierende Macht-Spiele nach Wiener Neustadt. Ian McEwans „Nussschale“ und Georg Büchners „Dantons Tod“, inszeniert von Anna Maria Krassniggs wortwiege in den historischen Kasematten. Wie reagieren Gesellschaften auf epochale Veränderungen?

Einen ersten Einblick in die neuen Inszenierungen, die entlang entscheidender Fragen unserer Gesellschaft führen, ein erstes Wiedersehen nach dem Erfolg im Herbst des Vorjahres, gibt es am 17. Juli um 18 Uhr auf der Terrasse des Café „Das Tscherte“ in den Kasematten (Eingang über den Stadtpark, bei Schlechtwetter in den historischen Kasematten).

Intendantin und Ensemble informieren ganz persönlich über Spielplan und Hintergründe zu Bloody Crown im zweiten Jahr seines Bestehens. Samstag, 17. Juli, 18 Uhr. Eintritt ist frei, Anmeldung unter willkommen@wortwiege.at.