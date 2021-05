CATS ab 26. Mai 2021 endlich wieder zurück im Ronacher

Es ist endlich soweit – das Erfolgsmusical CATS kehrt ab 26. Mai 2021 ins Ronacher zurück! Nach COVID-19-bedingter Spielpause ist das Meisterwerk von Andrew Lloyd Webber nun wieder täglich außer montags bei den Vereinigten Bühnen Wien zu sehen. Nach einem Rekordvorverkauf und restlos ausverkauften Vorstellungen musste der Spielbetrieb wegen der Pandemie mehrfach unterbrochen werden. Trotzdem wurde CATS aufgrund großer Nachfrage bereits zweimal verlängert und ist jetzt noch bis 27. Juni 2021 und dann wieder ab 11. September 2021 für eine dritte Saison im Ronacher zu sehen.

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Nach der COVID-19-bedingten Spielpause kehrt CATS endlich ins Ronacher zurück. Es ist wichtig, dass Kunst und Kultur als grundlegende Elemente unserer Gesellschaft endlich wieder live erlebbar sind. Unsere Sicherheitskonzepte sind ausgearbeitet und wir können es kaum erwarten, unser Publikum wieder bei uns begrüßen zu dürfen und ihnen ein magisches Theatererlebnis zu bieten.“

CATS – Ein weltweites Phänomen

Seit September 2019 war Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk CATS, vor täglich ausverkauftem Haus, in Wien im Ronacher zu sehen und sorgte dort für viel Applaus beim Publikum. Unmittelbar nach der Uraufführung in London trat CATS einen Siegeszug rund um den gesamten Globus an, der so beispiellos war, dass er die gesamte Musicalwelt revolutionierte. Das legendäre Stück wurde mit allen wichtigen Theaterpreisen, u.a. sieben „Tony® Awards“ – darunter als „Bestes Musical“ – sowie drei „Olivier Awards“, drei „Drama Desk Awards“, einem „Evening Standard Award“ u.v.m. ausgezeichnet.

Über 73 Millionen BesucherInnen – und die Erfolgsgeschichte geht weiter

Weltweit haben bisher über 73 Millionen Menschen in 30 Ländern und 16 Sprachen dieses außergewöhnlich faszinierende Musical gesehen. Die deutschsprachige Erstaufführung fand damals direkt nach London und New York in Wien statt und lief sieben Jahre lang ohne Unterbrechung.

Tanz, Magie, Mystik und Grammy-prämierte Musik

Atemberaubender Tanz, legendäre Kostüme, ein magisches Bühnenbild, Grammy-prämierte und mitreißende Musik machen CATS zu einem unvergesslichen Erlebnis. Natürlich erwartet das Publikum auch der berührende Welt-Hit „Memory“ („Erinnerung“), der mittlerweile von insgesamt mehr als 150 weltbekannten KünstlerInnen (u.a. Barbra Streisand und Celine Dion) gesungen wurde. Ein magischer Theaterabend für die gesamte Familie.

Tickets und weitere Informationen zur Show unter www.musicalvienna.at