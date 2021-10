+1

13.11.2021, 11.00 Uhr

Karikaturmuseum Krems

Das Karikaturmuseum Krems lädt zur Eröffnung der Ausstellung Christine Nöstlinger und ihre Buchstabenfabrik am Samstag, 13.11.2021, um 11.00 Uhr.

Sprecher*innen

Christiane Nöstlinger

Gottfried Gusenbauer, künstlerischer Direktor Karikaturmuseum Krems

Lesung und Musik

Gerald Votava

Über die Ausstellung

Mit dem Kinderbuch-Klassiker Die feuerrote Friederike stellt das Karikaturmuseum Krems von 14.11.2021 bis 06.03.2022 die großartige Schriftstellerin Christine Nöstlinger in den Fokus. Noch bevor sich der Begriff Mobbing etabliert hatte, behandelte die österreichische Autorin Ausgrenzung und Gewalt in ihrem Erstlingswerk.

In der Ausstellung sind die originalen Buch-Illustrationen von Christine Nöstlinger zu sehen. Präsentiert werden weitere Arbeiten der Töchter Christiane Nöstlinger und Barbara Waldschütz. Werke der Illustratorinnen Stefanie Reich und Sophie Schmid sowie von Michael Roher, dem Preisträger des neu geschaffenen Christine-Nöstlinger-Preis, ergänzen die Schau. Für die Ausstellung begegnen außerdem drei Künstlerinnen, Nina Pagalies, Martina Peters und Stephanie Wunderlich, im Rahmen von AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich Nöstlingers Œuvre.