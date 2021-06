CROSSING EUROPE Filmfestival Linz 2021

+1

Die Preisverleihung der 18. Ausgabe von CROSSING EUROPE Filmfestival Linz fand am Samstag im Ursulinensaal im OÖ Kulturquartier statt, moderiert wurde der Abend von Karin Schmid, die durch einen stimmungsvollen Abend führte.

Crossing Europe Opening Festival @ Andreas Wörister /subtext.at

In Anwesenheit aller Jury-Mitglieder und von zahlreichen Filmgästen, Branchenvertreter*innen und der Fachpresse aus dem In- und Ausland sowie Vertreter*innen der Fördergeber, Sponsoren und kulturpolitische Repräsentant*innen – u.a. Margot Nazzal, Leiterin der Direktion Kultur und Gesellschaft / Land Oberösterreich, Kulturdirektor der Stadt Linz Julius Stieber, gfk-Geschäftsführerin Wiltrud Katherina Hackl, Wolfgang Gumpelmaier-Mach (Vertreter der Creative Region Linz & Upper Austria), VdFS-Aufsichtsratsmitglied Thomas Vögel, Marco Zinz (Geschäftsführer The Grand Post – Audio & Picture Post Production), Siniša Vidović (Forafilm) und Dimitrij Gluscevskij (European Film Forum Scanorama, Litauen als Vertreter des Festivalnetzwerks MIOB-Moving Images Open Borders) – wurden die CROSSING EUROPE AWARDS (Geld- & Sachpreise im Wert von € 30.500,-) vergeben, Festivalleiterin Christine Dollhofer – bei ihrem letzten Festival vor ihrem im Herbst anstehenden Wechsel zum Filmfonds Wien – zog eine vorläufige Bilanz dieser „Corona-Festivalausgabe“, die trotz aller Pandemie-bedingten Herausforderungen durchaus positiv ausfiel.

CROSSING EUROPE Competition – Fiction

CROSSING EUROPE Award – Best Fiction Film

€5.000,- powered by Linz Kultur

DASATSKISI / BEGINNING

Dea Kulumbegashvili, GE/FR 2020, 125 min

CROSSING EUROPE Audience Award – Best Fiction Film

€ 5.000,- powered by Land Oberösterreich Kultur

MILA / APPLES

Christos Nikou, GR/PL/SI 2020, 90 min

CROSSING EUROPE Competition – Documentary

CROSSING EUROPE Social Awareness Award –

Best Documentary

€ 5.000,- powered by gfk-Gesellschaft für Kulturpolitik OÖ

ANYÁIM TÖRTÉNETE / HER MOTHERS

Asia Dér, Sári Haragonics, HU 2020, 75 min



MIOB New Vision Award 2021

€ 3.000,- powered by Moving Images Open Borders (MIOB) with support by CREATIVE EUROPE MediaFELKÉSZÜLÉS MEGHATÁROZATLAN IDEIG TARTÓ EGYÜTTLÉTRE /PREPARATIONS TO BE TOGETHER FOR AN UNKNOWN PERIOD OF TIME

Lili Horvát, HU 2020



YAAAS! Competition

CROSSING EUROPE Award – YAAAS! Jugendjury

€ 3.000,- powered by

VdFS – Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden

TOTTUMISKYSYMYS / FORCE OF HABIT

Kirsikka Saari, Elli Toivoniemi, Anna Paavilainen, Alli Haapasalo, Reetta Aalto, Jenni Toivoniemi, Miia Tervo,

FI 2019, 79 min

CROSSING EUROPE Competition – Local Artist

CROSSING EUROPE Award – Local Artist

€ 5.000,- powered by Land Oberösterreich Kultur

2551.01

Norbert Pfaffenbichler, AT 2021, 65 min

CROSSING EUROPE Award – Local Artist

€ 2.000,- Gutschein der Firma The Grand Post – Audio & Picture Post Production

SCHWEBEN. / SWAYING.

Julia Windischbauer, Elena Wolff, AT/SE 2021, 24 min

CROSSING EUROPE Award – Local Artist

€ 1.000,- powered by Forafilm

ANKOMMEN / ARRIVING

Mohammad Reza Rasouli, AT 2021, 14 min

CREATIVE REGION MUSIC VIDEO Award

€ 1.500,- powered by CREATIVE REGION Linz & Upper Austria

IMMIGRANT – DACID GO8LIN

Mark Gerstorfer (Regie), Dafina Sylejmani (Musik), AT 2019, 3 min