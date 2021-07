Der „City Sundowner“ lässt das Herz aufgehen

+1

Neu im Führungsprogramm in Wiener Neustadt: der „City Sundowner“.

Beim sommerlichen Abendspaziergang erscheint Ihnen die Stadt in neuem Licht. Und das nicht nur sprichwörtlich. Ins Abendlicht getaucht bekommen die alten Gemäuer und prachtvollen Häuser eine ganz besondere Aura. Sie entdecken die Stadt neu, erleben Geschichte und erfahren Geschichten. Und genießen zum Abschluss mit einem Getränk Sonnenuntergang und Ausblick am Dach der Kasematten.

Den City Sundowner gibt’s an diesen Tagen:

Freitags: 23. & 30.7., 6.8., 3. & 17.9., jeweils 17 Uhr

Gruppen jederzeit nach vorheriger Terminvereinbarung

Treffpunkt: Museum St. Peter an der Sperr