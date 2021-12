Die 14. Türe im Adventkalender: Das Museum Niederösterreich!

+1

Haus der Geschichte und Haus für Natur öffnen für einen sicheren Kulturgenuss

Am 14. Dezember 2021 öffnen sich gleich zwei Türen in zwei faszinierende Welten. Das Haus der Geschichte bietet eine Reise durch 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte mit einem komplett neu gestalteten Ausstellungsteil zu den Jahren 1914 bis 1945. Das Haus für Natur lädt zu einem faszinierenden Indoor-Spaziergang durch die Lebensräume Niederösterreichs mit über 40 lebenden Tierarten. Das Kulturerlebnis ist auf rund 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche mit den geltenden 2G-Kontrollen auch ein sicheres und entspanntes Freizeitvergnügen. Im Museums-Shop gelten ab sofort auch minus 50 Prozent auf Non-Books. Die Vermittlungsangebote werden zu den Weihnachtsfeiertagen verstärkt.

Aufgrund des vorangegangenen Lockdowns weitet das Museum Niederösterreich in der Weihnachtszeit nun seine Öffnungszeiten aus. Am Montag, den 20. Dezember wird von 9:00 bis 17:00 Uhr zusätzlich geöffnet. Am 24. Dezember hat das Museum von

9:00 bis 13:00 Uhr geöffnet. An diesem Tag erwartet alle Kinder und Jugendlichen bis

18 Jahre ein tolles Weihnachtsgeschenk solange der Vorrat reicht: Anlässlich der Sonderausstellung „I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ gibt es einen hochwertigen Erima-Fußball mit Museum-Niederösterreich-Logo geschenkt. An diesem Tag verkürzen auch Kreativstationen das Warten auf das Christkind. Auch am 31. Dezember öffnet das Museum Niederösterreich von 9:00 bis 13:00 Uhr sowie am 27. Dezember,

3. und 6. Jänner von 9:00 bis 17:00 Uhr zusätzlich. Von 27. bis 30. Dezember stehen mobile Info Personen in den Ausstellungen Rede und Antwort. Am 25. & 26. Dezember sowie am 1. Jänner gönnen sich auch die Mitarbeiter*innen des Museums Niederösterreich eine Pause, das Museum hat geschlossen.

Zu erleben gibt es in den beiden Häusern vieles: Neben den beiden Dauerpräsentationen gibt es im Haus der Geschichte noch bis 9. Jänner 2022 die Sonderausstellung

„I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ zu sehen. Im Haus für Natur lädt die Sonderausstellung „Wildnis Stadt“ ein, die Flora und Fauna vor der eigenen Haustüre zu entdecken.

Ein Besuch im Museum Niederösterreich in der Vorweihnachtszeit ist auch die ideale Gelegenheit, sich im Museumsshop mit seinem wohlsortierten Buch-Sortiment und originellen Produkten um Weihnachtsgeschenke umzusehen, seine Museum Niederösterreich Jahreskarte zu verlängern oder sie zum Geschenk zu machen.