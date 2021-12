Dr. Josef Ostermayer neuer Präsident der Wiener Konzerthausgesellschaft

+1

Das Direktorium der Wiener Konzerthausgesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung, am 13. Dezember 2021, Dr. Josef Ostermayer zum neuen Präsidenten des Vereins »Wiener Konzerthausgesellschaft« gewählt.

Herr Dr. Ostermayer nimmt die Herausforderung an, gemeinsam mit dem Intendanten Matthias Naske und den wiedergewählten Vizepräsidenten Dr. Andreas Brandstetter, Dr. Johanna Rachinger und Dr. Christian Kuhn sowie den Mitgliedern des Kuratoriums an einer weiterhin starken Zukunft für das Wiener Konzerthaus zu arbeiten. Die Trägerorganisation des Wiener Konzerthauses ist seit ihrer Gründung im Jahr 1910 ein privater, nicht auf Gewinn gerichteter Verein, der seine (in vorpandemischen Zeiten) jährlich über 900 Veranstaltungen mit mehr als 580.000 Besucherinnen und Besuchern zu 88% über wirtschaftliche Erlöse, private Mittel und Sponsoren selbst finanziert.

Wiener Konzerthaus © Rupert Steiner

Dr. Christian Konrad:

»Die vielfältige Lebendigkeit und künstlerische Energie des Wiener Konzerthauses macht dieses Haus zu einer der wichtigsten kulturellen Spielstätten der Stadt. Die letzten zwei Jahre waren und sind eine neue nicht nur wirtschaftliche Herausforderung, die das Haus mit seiner umsichtigen Führung, getragen vom kollegialen Geist der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch dank öffentlicher Hilfe weitgehend unbeschadet überstanden hat.

Nach zwei Perioden haben wir gemeinsam mit dem Direktorium einen Vorschlag für die Nachfolge im Vorsitz erstellt. Mit dem ehemaligen Minister für Kunst und Kultur, Dr. Josef Ostermayer, ist es uns gelungen, eine sehr erfahrene Persönlichkeit zu finden, die alle Voraussetzungen für dieses Ehrenamt hervorragend erfüllt und über ein großes Netzwerk in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft verfügt. Ich wünsche Dr. Josef Ostermayer viel Freude und Erfolg und freue mich, weiterhin treuer Besucher des Wiener Konzerthauses zu bleiben.«

Dr. Josef Ostermayer:

»Ich freue mich, das Wiener Konzerthaus in neuer Funktion zu unterstützen. Dabei bewahren wir eine hohe personelle Kontinuität in den Vereinsgremien und sichern die Zusammenarbeit mit dem Intendanten Matthias Naske und dem bewährten Team des Hauses. Das Wiener Konzerthaus ist ein auf Vielfalt und künstlerische Exzellenz ausgerichteter professioneller Kulturbetrieb, der den Menschen dieser Stadt dient und dabei weit über die Grenzen des Landes hinausstrahlt. In der sich dynamisch verändernden sozialen und kulturellen Konstellation unserer Gesellschaft braucht es Engagement und professionelle Strukturen auch im kulturellen Bereich. Die Autonomie der breiten künstlerischen und sozialen Orientierung des Hauses ist ein hohes Gut, das ich gemeinsam mit den Mitglieder der Gremien des Wiener Konzerthauses durch ehrenamtliche Aktivität weiterhin ermöglichen und absichern werde. Herzlich zu danken ist dem scheidenden Präsidenten, Dr. Christian Konrad, und den bisherigen Aufsichtsratsmitgliedern für ihre großartigen Leistungen.«

Intendant Matthias Naske:

»Das Wiener Konzerthaus verdient das kraftvolle Engagement der besten Köpfe dieses Landes. Ich bin Dr. Christian Konrad für den gemeinsam beschrittenen Weg seit 2014 sehr dankbar. Der Vorstand und zugleich der Betrieb als Ganzes haben viel von der souveränen und beherzten Kraft der Präsidentschaft von Dr. Konrad profitiert. Wir haben die vergangenen Jahre genutzt, um das Wiener Konzerthaus mit vereinten Kräften betriebswirtschaftlich zu festigen und der Musik im Leben vieler Menschen einen höheren Stellenwert zu geben. Ich bin überzeugt, dass wir diesen Weg mit Herrn Dr. Josef Ostermayer erfolgreich fortsetzen werden. Ein Haus wie dieses wird im Innersten von der Sehnsucht tausender Menschen nach künstlerischer Exzellenz zusammengehalten. Eine Persönlichkeit von so hoher kultureller und menschlicher Kompetenz wie Dr. Ostermayer ist ein idealer Brückenbauer zwischen dem hochentwickelten künstlerischen Anspruch des Hauses und der politischen und gesellschaftlichen Gegenwart.«

Präsidium der Wiener Konzerthausgesellschaft:

Dr. Josef Ostermayer Präsident

Dr. Andreas Brandstetter 1. Vizepräsident

Dr. Johanna Rachinger 2. Vizepräsidentin

Dr. Christian Kuhn 3. Vizepräsident

Aufsichtsrat der Wiener Konzerthausgesellschaft

Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus dem Präsidium und den folgenden Personen:

Dr. Christine Dornaus

Mag. Martin Gerhardus

Dr. Sabine Hanke

Dr. Erich Hechtner

Mag. Dr. h.c. Monika Kircher

DI Dr. Bernd Riessland

Kuratorium der Wiener Konzerthausgesellschaft:

Dr. Werner Binnenstein-Bachstein

Mag. Bettina Breiteneder

Mag. Klaus Buchleitner

Mag. Michael Ehlmaier

Dr. Burkhard Gantenbein

Dr. Wolfgang Habermayer

Mag. Georg Kapsch

Mag. Veronica Kaup-Hasler

DDr. Christian Köck

Dr. Marcel Landesmann

Angelika Milos-Engelhorn

Dr. Therese Niss

Dr. Günther Ofner

Mag. Peter Oswald

DI Josef Pröll

Mag. Birgit Reitbauer

Wolfgang Rosam

Mag. Dr. Heimo Scheuch

DI Christoph Stadlhuber

DI Dr. Thomas Steiner

MMag. Dr. Petra Stolba

Michael Sturminger

Mag. Andreas Treichl

Das Mandat von Präsident Dr. Josef Ostermayer läuft auf vier Jahre bis 2025 und kann in der Generalversammlung 2025 verlängert werden.