Einkaufen als Erlebnis in der Kunsthalle Wien

Vom 1. bis 13. Februar verwandelt sich der Eingangsbereich der Kunsthalle Wien Museumsquartier in einen Conceptual Store: A shop is a shop is a shop (beta), ein Projekt mit Studierenden der Klasse TransArts der Universität für Angewandte Kunst und Gästen, kuratiert von Klaus Speidel, bietet unseren Besucher*innen ein Einkaufserlebnis der besonderen Art.

Ab kommendem Dienstag, 1. Februar, bespielen Klaus Speidel und Studierende der Klasse TransArts den Eingangsbereich der Kunsthalle Wien Museumsquartier mit einem performativen Shop-Format: A shop is a shop is a shop (beta) lädt die Besucher*innen der Kunsthalle Wien ein, sich auf ein reflektiertes Shoppingerlebnis – oder auch shoppiges Reflexionserlebnis – einzulassen. Sie werden erwartet von erfahrenen Lifestyle-Berater*innen, die im individuell abgestimmten und garantiert einzigartigen Beratungsgespräch nicht nur Emotion pur liefern, sondern auch Beruhigung in schwierigen Zeiten oder gar neue Herausforderungen. Zum Verkauf stehen Produkte internationaler Gestalter*innen und Künstler*innen – ob NFT oder Schneekugel, für alle ist etwas dabei.



A shop is a shop is a shop (beta) ist vom 1. Februar bis 13. Februar während der Öffnungszeiten der Kunsthalle Wien Museumsquartier zugänglich.



