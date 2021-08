Einmal noch naiv sein!

+1

Verlängerung der Ausstellung, Last Call und Einladung zur Finissage

Die aktuelle Sonderausstellung „naiv.? naive kunst aus der sammlung infeld“ hat seit

11. Februar 2021 mit ihrer Farbenpracht und barocken Üppigkeit die Besucher*innen des museum gugging begeistert und wird daher um zwei Wochen bis 19. September 2021 verlängert. Über 120 Werke

von 31 Künstler*innen aus der Sammlung Infeld beleuchten bis dahin die Vielfalt der Naiven Kunst und loten ihre Grenzen aus. Am letzten Ausstellungstag erwartet die Gäste bei kostenlosem Eintritt eine internationale Podiumsdiskussion, Führungen durch die Schau und ein passendes musikalisches Rahmenprogramm.

Slavko Stolnik, Ivan Večenaj-Tišlarov, Foto: Ludwig Schedl

„Wir freuen uns sehr, Gabrijela Krmpotić Kos, die Direktorin des Kroatischen Museums für Naive Kunst in Zagreb, am 19. September 2021 zur Finissage begrüßen zu dürfen“, kündigt Johann Feilacher als künstlerischer Leiter des Hauses an. „Die musikalische Begleitung werden die Wienerlied-Experten von Belle Fin mit vertonten Texten von

Ernst Herbeck bestreiten. Für die Besucherinnen und Besucher ist der Eintritt bei laufenden Führungsangeboten

an diesem Tag frei. Damit ist es auch eine gute Gelegenheit, die neue Dauerpräsentation ‚gugging.! classic & contemporary‘ mit Kunst aus Gugging zu besuchen“, so Feilacher weiter.

„Die aktuelle Sonderausstellung wird sicher nicht die letzte Zusammenarbeit zwischen der Sammlung Infeld und dem museum gugging sein“, betont Yordanka Weiss, Leiterin der Sammlung Infeld und gemeinsam mit Johann Feilacher Kuratorin der Schau. „Die umfangreiche Ausstellung in ihrer einmaligen Zusammenstellung gemeinsam mit dem tollen Ambiente des art brut centers guggings machen einen Ausflug in den wunderschönen Wienerwald in den nächsten Wochen für Freundinnen und Freunde der Naiven Kunst unumgänglich“, ist Yordanka Weiss überzeugt.

Eine gute Gelegenheit für einen Besuch bietet auch Sonntag, der 15. August 2021. An diesem Tag um 15:00 Uhr liest der Schauspieler Michael Dangl mit „Anfisa, zu Dir – Brief an meine Tochter“ aus seinem bisher zärtlichsten, persönlichsten Buch, begleitet von seiner Tochter Anfisa Margarita Dangl und seiner Frau Maria Fedotova

im museum gugging. Karten zur Lesung gibt es hier.