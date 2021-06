Die Vorstadtbühne der Herzen wird zum Kurtheater!

»Art is a doctor« schrieb die österreichische Künstlerin Zenita Komad über eine ihrer Arbeiten, und Damien Hirst proklamiert »Kunst ist wie Medizin — sie kann heilen.« Und ehrlich, »Heilung« haben wir uns alle wirklich verdient, deshalb wird in der kommenden Saison der Rabenhof zur »Kuranstalt«, das Rabenhof Theater zum »Kur-Theater«. Erstmalig gibt’s in diesem Sinne an den Sonntagen im September und Oktober im Architekturjuwel Rabenhof »Kurkonzerte« unter freiem Himmel, mit dem Gemeindebau-Kurorchester unter der Leitung von Maestro Michael Mautner und prominenten Gäst:innen aus dem Gemeindebautheater-Kosmos.

Kur heißt im Gemeindebautheater aber natürlich auch weiterhin nicht nur »Erbauung«, sondern auch Konfrontation und Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen, heißt auch Erinnern an spannende Persönlichkeiten des österreichischen Kultur- und Geisteslebens — denn »Zukunft braucht Herkunft«. Heißt aber natürlich auch Entertainment und Spaßfaktor.



Hier geht’s zur Spielzeit-Präsentation als Videobotschaft von Direktor Thomas Gratzer.



Freuen Sie sich u. a. auf Premieren von Peter Turrinis ROZZNJOGD, von DEN HUT AUF, ODER ES KNALLT! Taktlosigkeiten an der laufenden Schnur von H. C. Artmann oder der große Ludwig Hirsch-Show HAPPY END. Katharina Straßer ist ebenso und endlich mit KEINE ANGST! auf der Bühne zu erleben wie Christoph Maria Grissemann und Christian Dolezal mit BUH!



Einiges wird noch in den kommenden Monaten hinzukommen, da aufgrund der aktuellen Situation auch unsere Spielplangestaltung noch nicht vollends abgeschlossen ist. Aber es gibt wie immer fettestes Programm aus dem Gemeindebau(Kur)theater der Herzen. Thomas Gratzer und sein Team

www.rabenhof.at