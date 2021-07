Erlebniswochenenden, Aktivführungen und Handwerkskurse

+1

Augustprogramm im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya

Das Augustprogramm im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya bietet jede Menge Abenteuer für Groß und Klein. Bei Erlebniswochenenden, Aktivführungen und historischen Handwerkskursen werden 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte lebendig.

Erlebniswochenende „Speerwerfen“, 7. & 8. August (c) Roman Jandl

Erlebniswochenenden

An jedem Samstag, Sonn- und Feiertag in der Saison werden bei den Erlebniswochenenden spannende Themen rund um 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte vermittelt. Expert*innen erzählen im archäologischen Freigelände von vergangenen Lebensweisen und zeigen die Jagd- und Arbeitstechniken unserer prähistorischen Vorfahren:

Beim Erlebniswochenende „Speerwerfen“ am 7. und 8. August kommen Geschichtefans und Familien voll auf ihre Kosten. Ausgestattet mit Speer und Speerschleuder lässt sich die steinzeitliche Jagdtechnik des Speerwerfens kennenlernen und allerhand Wissenswertes rund um die Jagd und den Lebensalltag in der Urgeschichte erfahren. Unter fachkundiger Anleitung können spezielle Wurftechniken auch selbst ausprobiert werden.

Beim Erlebniswochenende „Steinschleudern“ am 14. und 15. August lernen Besucher*innen die Kunst des Steinschleuderns kennen. Schleuder-Weltmeister Christian Sam ist zu Gast im MAMUZ und demonstriert die richtige Handhabung der jahrtausendealten Jagdwaffe. Abenteuerlustige können unter seiner Anleitung eine Variation von Schleudern austesten und erfahren allerhand über die Geschichte, Beschaffenheit und die Verwendung von Schleudern.

Beim Erlebniswochenende „Bogenschießen & Wissenschaft Live“ am 21. und 22. August haben Besucher*innen die Möglichkeit, ihre Geschicklichkeit mit Pfeil und Bogen unter Beweis zu stellen. Unter fachkundiger Anleitung können auch ungeübte Schützen in den Bogensport hinein schnuppern. Dabei gibt es allerhand Wissenswertes rund um den Bogenbau und die Vielfalt an Bögen aus verschiedenen Kulturkreisen zu entdecken. Wissenschaft kann hautnah miterlebt werden, wenn bei einem Live-Experiment die Verletzungen historischer Funde nachgestellt werden.

Die Teilnahme bei den Erlebniswochenenden wird kostenlos zum regulären Museumseintritt angeboten.

August-Termine: Erlebniswochenende „Speer werfen“, Sa, 7. August & So, 8. August, 10-17 Uhr

Erlebniswochenende „Steinschleudern“, Sa, 14. August & So, 15. August, 10-17 Uhr

Erlebniswochenende „Bogenschießen und Wissenschaft Live“, Sa, 21. August & So, 22. August, 10-17 Uhr

Aktivführungen in den Sommermonaten

An jedem Dienstag bis Freitag in den Sommerferien finden täglich zwei spannende Aktivführungen für die ganze Familie durch das archäologische Freigelände statt. Um 13 Uhr können sich große und kleine Besucher*innen auf eine Entdeckungsreise in die Steinzeit begeben, wo sich beim Schwirrholz drehen und Speerwerfen der Lebensalltag unserer Vorfahren entdecken lässt. Die Metallzeiten werden um 15 Uhr erkundet. In den bronze- und eisenzeitlichen Werkstätten kann Funken schlagen und Spinnen selbst ausprobiert werden.

Termine: bis 3. September, jeden Dienstag – Freitag

13 Uhr Steinzeit AKTIV |15 Uhr Metallzeiten AKTIV

Aufpreis: 3 Euro p. P.

Historische Handwerkskurse

Historisches Handwerk kann in den Sommermonaten direkt von den Profis erlernt werden. Die vielfältige Kursauswahl reicht von Bowdrill, Flintknapping, Löffel schnitzen, Figurinen aus Ton formen bis hin zum Bau eines mobilen Lehmkuppelofens. Die Teilnehmer*innen fertigen kunstvolle Werkstücke aus Metall, Holz, Stein, Leder und anderen Materialien, die im Anschluss mit nach Hause genommen werden. Neben den handwerklichen Fertigkeiten wird außerdem allerlei historisches Hintergrundwissen erworben.

Termine: Historische Handwerkskurse für Erwachsene von 10. Juli – 22. August 2021

Saisonkarte 2021

Mit der neuen Saisonkarte können erstmals das MAMUZ Schloss Asparn/Zaya und Museum Mistelbach uneingeschränkt während der gesamten Saison 2021 besucht und das vielseitige Angebot an beiden Standorten voll ausgekostet werden.

MAMUZ: Entdecken, Staunen, Ausprobieren! Das MAMUZ Schloss Asparn/Zaya lässt 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte zu einem Erlebnis werden. Mit spannenden Ausstellungen, dem archäologischen Freigelände und abwechslungsreichen Vermittlungsprogrammen wird Urgeschichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie gleichermaßen für Geschichtsinteressierte und für Familien spannend aufbereitet.