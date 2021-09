Erlebniswochenenden im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya Oktobertermine 2021

+1

Immer samstags und sonntags werden im Rahmen der Erlebniswochenenden im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya spannende Themen rund um 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte vermittelt. Expert*innen erzählen im archäologischen Freigelände vom Lebensalltag in der Ur- und Frühgeschichte und zeigen die Jagd- und Arbeitstechniken unserer frühen Vorfahren. Museumsbesucher*innen können dabei selbst aktiv werden und in vergangene Lebensweisen eintauchen. Die Teilnahme wird ohne Aufpreis zum regulären Museumseintritt angeboten.

Erlebniswochenende „Steinschleudern“

Sa, 2. Oktober & So, 3. Oktober, 10-17 Uhr

Die Schleuder gehört zu den ältesten Waffen der Menschheit. Unter richtiger Anwendung kann das Geschoss eine Geschwindigkeit von bis zu 300 Stundenkilometer erreichen. Beim Erlebniswochenende „Steinschleudern“ am 2. und 3. Oktober lernen Besucher*innen die Kunst des Steinschleuderns näher kennen. Schleuder-Weltmeister Christian Sam ist zu Gast im MAMUZ und demonstriert die richtige Handhabung der jahrtausendealten Waffe. Abenteuerlustige können unter seiner Anleitung eine Variation von Schleudern ausprobieren und erfahren dabei allerhand über die Geschichte und Beschaffenheit von Schleudern.

Erlebniswochenende „Speerwerfen“, 9. & 10. Oktober (c) Roman Jandl

Erlebniswochenende „Speerwerfen“

Sa, 9. Oktober & So, 10. Oktober, 10-17 Uhr

Beim Erlebniswochenende „Speerwerfen“ am 9. und 10. Oktober kommen Geschichtefans und Familien voll auf ihre Kosten. Ausgestattet mit Speer lässt sich die steinzeitliche Jagdtechnik des Speerwerfens kennenlernen und allerhand Wissenswertes rund um die Jagd und den Lebensalltag in der Urgeschichte erfahren. Unter fachkundiger Anleitung können spezielle Wurftechniken selbst ausprobiert werden.

Erlebniswochenende „Bogenschießen“

Sa, 23. Oktober & So, 24. Oktober, 10-17 Uhr

Beim Erlebniswochenende „Bogenschießen“ am 23. und 24. Oktober haben Besucher*innen die Möglichkeit, ihre Geschicklichkeit mit Pfeil und Bogen unter Beweis zu stellen. Unter fachkundiger Anleitung können hier auch ungeübte Schützen in den Bogensport hinein schnuppern. Dabei gibt es allerhand Wissenswertes rund um den Bogenbau und die Vielfalt an Bögen aus unterschiedlichen Kulturkreisen zu entdecken.

Erlebniswochenende „ Räuchern mit heimischen Kräutern“

Sa, 30. Oktober & So, 31. Oktober, 10-17 Uhr

Welche Heilkraft in heimischen Pflanzen steckt, lässt sich beim Erlebniswochenende am 30. und 31. Oktober im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya herausfinden. Besucher*innen des MAMUZ erfahren allerhand Wissenswertes über die Geschichte und jahrtausendealte Praxis des Räucherns. Dabei stehen besonders heimische Kräuter, Blüten und Harze im Vordergrund, die schon unsere frühen Vorfahren für heilende und rituelle Zwecke verwendeten. Interessierte können im archäologischen Freigelände eine reiche Auswahl an Räucherstoffen erschnuppern und sich daraus eine persönliche Räuchermischung zusammenstellen lassen. Jede*r wird im Anschluss in der Lage sein, selbst zu Hause zu räuchern!

