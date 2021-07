EVA Operette von Franz Lehár

0

ab 30. Juli, 19:30 Uhr, Sommerarena

Fabriksarbeiterin wird Pretty Woman

„EVA kann mit Fug und Recht als die erste sozialpolitische Version des Operettengenres bezeichnet werden,“ so Michael Lakner, Künstlerischer Leiter der Bühne Baden und zugleich auch Regisseur dieser zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Operette.

Es ist dies für Lakner, den Lehár-Kenner und -Liebhaber, nach ZAREWITSCH und EINE BLAUE MAZUR, die dritte Operette des Meisters, die er in Baden inszenieren wird. „Lehár ist bekannt für seinen Mut, sich an sperrige Stoffe heranzuwagen. Bei EVA kam er auf die Idee, eine arme Fabriksarbeiterin mit Aufstiegsambitionen zu seiner Hauptfigur zu machen.“ Und nicht nur das: Auch die Unruhen in der Fabrik, die in einer regelrechten Revolte gipfeln, sind für Operetten ein wahrlich untypisches und heikles Thema.

„Aber mit Arbeiterschicksalen setzten sich rund um die Entstehungszeit von EVA, 1911, auch andere künstlerische Kaliber wie etwa Gerhart Hauptmann auseinander, um die Bevölkerung wachzurütteln und gesellschaftspolitisch in die Pflicht zu nehmen,“ führt Lakner aus.

Und dennoch ist EVA für Lakner ein perfektes Märchen à la Aschenputtel. „Dieses Stück hat neben seinen sozialpolitischen Ansätzen mit seiner überirdisch schönen Musik so viele Ingredienzen eines Märchens, dass ich diese dem Stück immanente romantische Ebene in den Fokus rücken und nicht zerstören wollte.“

So ist am Ende dann – wie es sich für eine Operette gehört – alles gut: Octave, der Lebemann und Besitzer der Fabrik (Reinhard Alessandri) ist geläutert und bereit, die brave Eva (Sieglinde Feldhofer) in seine Arme

zu schließen.

Musikalische Leitung: Franz Josef Breznik

Inszenierung: Michael Lakner

Ausstattung: Dietmar Solt

Choreografie: Anna Vita

Eva Sieglinde Feldhofer

Octave Flaubert, Fabriksbesitzer Reinhard Alessandri

Prunelles, zweiter Buchhalter in der Fabrik Thomas Zisterer

Dagobert Millefleurs, Freund Flauberts Alexander Kröner

Pepita Desiree Paquerette, genannt Pipsi Claudia Goebl

Bernard Larousse, erster Werkführer in der Fabrik Franz Födinger

Mathieu, ein Diener/Chaffeur Mario Fancovic

Freddy Marco Ascani

Teddy Glenn Desmedt

Elly Dessislava Filipov

Gigi Maria Koreneva

Arbeiterin Ekaterina Polster

Orchester und Chor der Bühne Baden