Finissage und Herbstfest

+1

„naiv.? naive kunst aus der sammlung infeld“

Sonntag, der 19. September 2021 ist die allerletzte Gelegenheit, die aktuelle Sonderausstellung „naiv.? naive kunst aus der sammlung infeld“ im museum gugging zu besuchen. Dafür erwartet die Besucher*innen an diesem Tag von 10:00 bis 18:00 Uhr erstens ein freier Eintritt und zweitens ein besonderes Programm.

Mijo Kovačić, Slavko Stolnik, Ivan Večenaj-Tišlarov, Foto: Ludwig Schedl

Neben Führungen in deutscher und englischer Sprache gibt es einen gugging talk in der Birdman-Villa um 15:00 Uhr zur Naiven Kunst. Am Podium diskutieren Johann Feilacher als künstlerischer Leiter des Hauses, Yordanka Weiss als Leiterin der Sammlung Infeld und Gabrijela Krmpotić Kos, die als Direktorin des Kroatischen Museums für Naive Kunst extra aus Zagreb anreist. Musikalisch klingt die Ausstellung aus, wenn die Wienerlied-Experten von Belle Fin unter anderem Texte von Ernst Herbeck vertonen.

Programm gibt es auch für junge Kunstfreund*innen. Sie können sie etwa inspiriert von August Wallas „SCHLAMMTEICH.!“ im gugging teich kleine Geschenke fischen oder im offenen Art Labor oder „unter freiem himmel.!“ im Gelände des museum gugging kreativ werden.

Veranstaltung, Ort & Zeit:

Finissage Sonderausstellung „naiv.? naive kunst aus der sammlung infeld“

museum gugging, Am Campus 2, 3400 Maria Gugging

Sonntag, 19. September 2021, 10:00 – 18:00 Uhr

15:00 Uhr: gugging talk mit Johann Feilacher, Yordanka Weiss

und Gabrijela Krmpotić Kos

16:00 Uhr: Konzert von Belle Fin

Preise: Der Eintritt ist frei. Mehr Infos auf www.museumgugging.at