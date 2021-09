Für KiJuBu ist es nie zu früh!

+1

Die Anmeldung für das Kinder- und Jugendbuchfestival startet!

Nach einer viralen Zwangspause im letzten Jahr startet KiJuBu, das Internationale Kinder- und Jugendbuchfestival, mit 30 Autor*innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz und über 100 Schulstunden Programm von 16. bis 22. November 2021 wieder voll durch. Die Lieferung digitaler Lesungen ins Klassenzimmer wird es heuer zusätzlich zum Programm an den verschiedenen Standorten in St. Pölten weiter geben. Als Austragungsort kommt dank der Ausstellung„Christine Nöstlinger und ihre Buchstabenfabrik“ das Karikaturmuseum Krems dazu.

Eine Anmeldung für Schulklassen ist ab sofort online oder telefonisch möglich.

Lust auf Lesen (c) Daniel Hinterramskogler

„Wir sind wieder zurück und wie!“, freut sich KiJuBu-Intendant Christoph Mauz darüber, dass die Begegnung mit Literaturschaffenden wieder möglich ist und ausschließlich ihre Liebe zur Literatur anstecken soll. „Nach mehr als eineinhalb Jahren Homeschooling, Streaming und Kultur aus der Konserve freuen wir uns nun auf Live-Lesungen, Live-Theater und Live-Workshops an den Standorten in St. Pölten und Krems. Und wie immer haben wir am Programm gefeilt und es weiterentwickelt. So bieten wir zum Beispiel heuer auch mehrsprachige Veranstaltungen oder Veranstaltungen auf Englisch an. Gleichzeitig sind Klassiker wie das Kinderbuchkino wieder dabei. KiJuBu wird einfach von Jahr zu Jahr toller“, ist Mauz überzeugt.

Die Austragungsorte des 18. Kinder- und Jugendbuchfestivals sind das

Museum Niederösterreich, die Landesbibliothek NÖ und das ORF Landesstudio, das Festspielhaus St. Pölten, die Bühne im Hof, das Landestheater Niederösterreich, die Ehemalige Synagoge in St. Pölten und heuer das Karikaturmuseum Krems. In Kooperation mit dem Unabhängigen Literaturhaus Niederösterreich in Krems entstehen auch dieses Jahr wieder zwei Schulhausromane für KiJuBu. Am Mittwoch, Samstag und Sonntag gibt es auch für Familien Programm.

Freuen wir uns auf ein einzigartiges Festival unter anderem mit Karin Ammerer, Georg Bydlinski, Susa Hämmerle, Melanie Laibl, Werner J. Egli, Hubert Flattinger, Stefan Karch, Judith Allert, Sophie Schmid, Sara Orlovský, Usch Luhn, Thomas J. Hauck und Christoph Mauz! Alle Infos gibt’s auf der Website www.kijubu.at!