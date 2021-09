GET INTO THE GOSPEL-SPIRIT!

Schon seit seiner Kindheit in den USA lebt und liebt BIG JOHN sprichwörtlich die Gospelmusik. Mit der Kraft und der Dynamik seiner Stimme entwickelt er die lebensbejahende Philosophie des Gospels stetig weiter. In den letzten 10 Jahren hat er bereits als Leadsänger einer Gospel-Formation unter anderem auf Konzerten in der Karlskirche in Wien oder dem Mariendom in Linz seine Zuhörer beeindruckt. Auf diesen ausverkauften Touren konnte er wertvolle musikalische Erfahrungen sammeln, die er nun endlich mit seinem eigenen Chor THE INTERNATIONAL GOSPEL SOCIETY dem begeisterten Publikum weitergibt.