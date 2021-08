Innenstadt: Burgenland trifft Schneebergland

0

Der Kultursommer hat sich ja in Wiener Neusatdt etabliert – mit seiner breiten Palette an niederschwelligem Kulturangebot. Und: Wir holen auch das Land zu uns. Für Sie. Am Samstag, 7. August, von 9-13 Uhr. Am Hauptplatz. Diesmal zu Gast: Die Region Rosalia-Neufelder Seenplatte, wo wir Wiener Neustädter sonst zur Erholung hinfahren, die gemeinsam mit der Region Schneebergland für kulinarische und musikalische Genüsse sorgen wird.

Rosalia-Weine, Köstlichkeiten von der Straußenfarm, Biobier und Schmankerln aus dem Burgenland treffen die Fruchtsaft- und Obstwelt samt Genussladen aus dem Schneebergland. Dazu gibt es viel Kultur – und Spaß für Kinder, mit Forfel, der Forchtensteiner Burgmaus, oder dem Sagenerzähler aus dem Schneebergland. Die Musik kommt aus Sigless („Ois & Nix), von der Marktmusikkapelle Bad Fischau und unserer Eisenbahnmusik Flugrad. Hinkommen und genießen.