KINDER.KUNST.FEST auf der Kunstmeile Krems

+1

am Nationalfeiertag Knapp 40 Programmpunkte mit Kunst, Theater, Musik, Literatur und Film an 17 Veranstaltungsorten

Auch heuer findet am Nationalfeiertag auf der Kunstmeile Krems zum bereits dritten Mal das KINDER.KUNST.FEST statt. Am Dienstag, 26.10.2021 erwartet die Besucher*innen des Fests für die ganze Familie zwischen 10 und 18 Uhr ein spannendes Programm rund um Kunst, Theater, Musik, Literatur und Kino. An 17 Veranstaltungsorten – vom Minoritenplatz in Stein über den Museumsplatz bis hin zum Dominikanerplatz in der Kremser Altstadt – werden knapp 40 Programmpunkte geboten. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei!



©Sascha Osaka, osaka.at

Traumwelten, Seifenblasen-Spielplätze und Spaß im Museum

Auf dem Programm stehen kreative Workshops und spannende Schatzsuchen in den Museen. Gemeinsam gestalten die Besucher*innen die Straße vor dem Karikaturmuseum Krems mit bunter Kreide zum Thema Wasser. Eine Mitmach-Lesung erzählt über das neue Abenteuer von Eric Airomaus mit dem Slogan: Kein Plastik in Maus-City. Reinstes Rennfeeling entsteht rund um Gottfried Bechtolds Betonporsche ElfElf, wo sich Kinder auf Bobby Cars als Rennfahrer*innen erproben können.

Das Kino im Kesselhaus zeigt ein bezauberndes Märchen des berühmten japanischen Animezeichners Hayo Miyazaki. In magischen Bildern erzählt es von der Freundschaft des kleinen Sosuke und des Goldfischmädchens Ponyo, das viel lieber ein Mensch wäre. Malen in der Filmbar und eine Einführung zum Film ergänzen das Kinoerlebnis. Im Klangraum Krems Minoritenkirche erwartet die Besucher*innen ein musikalisches Kinderstück von Theater foXXfire. Ein Live-Hörspiel für alle Sinne, das mit Klängen, Gesängen und Geräuschen in die fantastische Traumwelt der kleinen Lu entführt.

In der Kunsthalle Krems tauchen Besucher*innen in die Welt der österreichischen Künstlerin Margot Pilz ein. Im Karikaturmuseum ist Lesen, Rätseln und Zeichnen angesagt und in der Landesgalerie Niederösterreich wird das Weltkulturerbe Wachau entdeckt. Im Salon Krenek und im Forum Frohner erkunden Musikinteressierte die Welt der versteckten Klänge und lassen Teigmasse auf einem Subwoofer tanzen.

Im Atelier der Kunstmeile Krems ist das Museum Niederösterreich mit dem Mikrolabor zu Gast und macht Kleines ganz groß. In der Susanne Wenger Foundation erzählt Künstlerin Ifaseesin Olosun Egbebi aus der fabelhaften Welt der Yorùbá in Nigeria. In der Artothek Niederösterreich können Besucher*innen an einem Restaurierungsworkshop teilnehmen und ganz einfach Kunstwerke für die eigenen vier Wände ausleihen.

Das museumkrems durchstöbern Ratefüchse bei einer Schatzsuche und entwerfen mit dem Verein funkundküste aus alten Büchern Zeitkapseln.

Natürlich dürfen bei der dritten Ausgabe des KINDER.KUNST.FEST auch die beliebten Bubbles4you nicht fehlen. Als absolutes Highlight der letzten Jahre verwandelt der Walk Act auch heuer die Plätze entlang der Kunstmeile Krems in schillernde Seifenblasen-Spielplätze und freut sich auf die Beteiligung aller Gäste!

Bei spannenden Mitmach-Angeboten können Besucher*innen mit Künstler*innen wie Andrea Brunner-Fohrafellner und Daniel Domaika ins Gespräch kommen.

Außerdem gibt es auf der fußläufigen Entfernung von 1,6 km vom Dominikaner-, über den Museums- bis zum Minoritenplatz in Stein 17 Ausstellungen zu entdecken.

COVID 19

Die Teilnahme an der Veranstaltung richtet sich nach der zum Veranstaltungstermin herrschenden COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung. Aktuell ist ein negativer Corona-Nachweis (getestet, geimpft, genesen) erforderlich.

Veranstaltungsorte

Dominikanerplatz, museumkrems, Dominikanerkirche, Kino im Kesselhaus mit Filmbar, Kunstquartier Niederösterreich, Atelier der Kunstmeile Krems, Susanne Wenger Foundation, Artothek Niederösterreich, Museumsplatz, Karikaturmuseum Krems, Kunsthalle Krems, Landesgalerie Niederösterreich mit Gastwirtschaft Poldi Fitzka, Minoritenplatz, Forum Frohner, Salon Krenek, Klangraum Krems Minoritenkirche, Atelier Daniel Domaika

Programmdetails und Online-Tickets

www.kunstmeile.at/kinderkunstfest

KINDER.KUNST.FEST-Ticket

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: Eintritt frei

Erwachsene: € 10

Für zwei Programmpunkte sind Extratickets erforderlich:

Kinderfilm „Ponyo – Das große Abenteuer am Meer“ im Kino im Kesselhaus: € 3

aufgrund der beschränkten Sitzplätze Vorverkauf empfohlen unter

T +43 2732 908033, www.kinoimkesselhaus.at

oder im Ticketbüro NÖ Festival und Kino GmbH in der Landesgalerie NÖ,

Öffnungszeiten: Di – Fr 10 – 18 Uhr

Kindertheater „Das Alphabet der Träume“ im Klangraum Krems Minoritenkirche: € 5

aufgrund der beschränkten Sitzplätze Vorverkauf empfohlen unter

T +43 2732 908033, www.klangraum.at

oder im Ticketbüro NÖ Festival und Kino GmbH in der Landesgalerie NÖ,

Öffnungszeiten: Di – Fr 10 – 18 Uhr

Besucherinformation

T +43 2732 908010

office@kunstmeile.at