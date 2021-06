Klassik am Dom – Verschiebung auf 2022

+1

Das 10jährige Jubiläum 2021 gebührend nachfeiern und das abwechslungsreiche Programm grandioser Weltstars im Sommer 2021 erleben. Das war unser Plan bei der Verschiebung auf heuer und das ist er nun leider weiterhin.



Viel zu lange schon befürchtet ist es jetzt enttäuschende Gewissheit:



Klassik am Dom wird erneut um ein Jahr auf 2022 verschoben.

Bis zur letzten Minute haben wir versucht konstruktiv Konzepte zur Realisierung zu erstellen. Am Ende mussten wir aber schweren Herzens einsehen, dass eine Durchführung von Klassik am Dom – auf Grund der Planungsunsicherheit und der, bis dato noch nicht vorliegenden Verordnung zur Abhaltung von Veranstaltungen ab 01.Juli 2021 – heuer nicht mehr möglich ist.



So sehr sich alle Künstler-, Musiker-, Techniker-, Veranstalter- und Innen auf die Bühnen dieser Welt freuen, am Ende geht immer die Sicherheit und Gesundheit der Gäste vor.



Selbstverständlich sind wir auch bei der Umsetzung dieses hochkarätigen Show-Programmes von den internationalen Tour Plänen der gebuchten Stars abhängig und diese sind im heurigen Sommer verständlicherweise abgesagt bzw. auf nächstes Jahr verschoben.



Auf keinen Fall wollen und werden wir unser langersehntes zum Teil ausverkauftes Konzert-Programm „abspecken“, oder sogar treue Fans von der Veranstaltung ausschließen.



Unser Ziel ist und bleibt, das Jubiläum der Klassik am Dom Konzerte vor einem vollen Domplatz über eine Weltstars-würdige Bühne gehen zu lassen. Und zwar mit genau den Künsterlnnen die so lange gemeinsam mit uns und allen TickethalterInnen darauf gewartet haben.



Das bekannte Programm mit neuen Datum für 2022 ist bereits fixiert.

Alle Tickets behalten Ihre Gültigkeit!

Zitat Simon Ertl, Veranstalter Klassik am Dom:



„Als Kulturliebhaber und Veranstaltungs-Team begrüßen wir natürlich jegliche Öffnungsschritte, um eben Kultur wieder in vollem Umfang konsumieren zu können. Von der drastischen Bekanntgabe, dass ab Juli 2021 wieder alles „wie früher“ sein soll, wurden wir allerdings, wie viele andere auch, mehr als überrascht. Unabhängig von meiner persönlichen Meinung zu den möglichen „Nachwehen“ der Corona-Pandemie und was es für uns als Veranstalter heißen würde, wenn unsere BesucherInnen sich auf einem Konzert infizieren, ist eine Konzertreihe, die sich über Wochen zieht und hochkarätige Weltstars eine aufwendige und würdige Bühne bietet nicht innerhalb von 3-4 Wochen umsetzbar. Eine unlösbare Herausforderung stellt zudem auch die fehlende Verordnung zu den unreguliert ankündigten Lockerungsschritten. Wir sind gleichzeitig glücklich über den positiven Ausblick und enttäuscht, dass man uns VeranstalterInnen trotz intensiven Kontaktes zu den verantwortlichen Ministerien nicht etwas früher und etwas genauer Auskunft gegeben und somit für Planungssicherheit gesorgt hat.



Immerhin kann Kultur erst live konsumiert werden, wenn sie vorher geplant, geprobt und organisiert wurde.



Aus diesem Grund wagen wir uns im heurigen Sommer mit „Bühne am Dom“ an ein neues – mit den hoffentlich bald vorliegenden Verordnungen – sicher durchführbares Format und bringen Kultur und Unterhaltung auf den Linzer Domplatz.“