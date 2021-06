+1

Das KUB Sammlungsschaufenster eröffnet den Sommer am Freitag, den 25. Juni, mit einer einzigartigen Sammlung moderner Druckgrafik

Vierzig Jahre lang haben Thomas König und seine verstorbene Frau Erika Lebschik Kunst gesammelt. Diese umfangreiche Sammlung moderner Druckgrafik ging nun als Schenkung an das Kunsthaus Bregenz und wird ab dem 25. Juni im KUB Sammlungsschaufenster im ehemaligen Postgebäude erstmals öffentlich präsentiert.

Thomas König in seiner Sammlung, Foto: Rudolf Sagmeister Joan Miró,

Als Student erwarb der gebürtige Bregenzer Thomas König seine erste Lithografie – der Beginn einer großen Leidenschaft. Gemeinsam mit seiner Frau Erika Lebschik sammelte Thomas König anschließend vierzig Jahre lang Originalgrafiken internationaler Künstler*innen. Einen Schwerpunkt bilden die internationale und die österreichische zeitgenössische Kunst, darunter bekannte Namen wie Alexander Calder, Marc Chagall, Gunter Damisch, VALIE EXPORT, Bruno Gironcoli, Martha Jungwirth, Maria Lassnig, Joan Miró, Arnulf Rainer, Daniel Spoerri, Antoni Tàpies und Franz West. Die Sammlung König-Lebschik mit rund 3.000 Objekten ging 2020 als Schenkung an das Kunsthaus Bregenz und wird in einer repräsentativen Auswahl im KUB Sammlungsschaufenster im Bregenzer Postgebäude erstmals ausgestellt.

Die erweiterte Eröffnung der von Rudolf Sagmeister achtsam kuratierten Ausstellung findet am Freitag, den 25. Juni, von 15 bis 20 Uhr statt. Tags darauf, am Samstag, den 26. Juni, laden Kurator Rudolf Sagmeister und Thomas König ab 11 Uhr zu Jazz & Talk ins Gasthaus Kornmesser. Musikalisch begleitet wird der Vormittag von der Wiener Jazzband Six-Wheel Drive. Die Teilnahme am Talk ist frei, es wird um Reservierung im Gasthaus Kornmesser gebeten.

Das KUB Sammlungsschaufenster ist am 25. und 26. Juni bei freiem Eintritt geöffnet.

Ansonsten gilt das KUB Ticket, erhältlich an der Kasse des Kunsthaus Bregenz, auch für den Eintritt ins KUB Sammlungsschaufenster.

Erweiterte Eröffnung

KUB Sammlungsschaufenster

Sammlung König-Lebschik

Freitag, 25. Juni 2021, 15 – 20 Uhr

Jazz & Talk mit Thomas König und Kurator Rudolf Sagmeister im Gasthaus Kornmesser Samstag, 26. Juni 2021

10 – 14 Uhr: Jazz mit Six-Wheel Drive

11 – 11.30 Uhr: Talk

Reservierung unter: +43-5574-54854, die Teilnahme am Talk ist frei.

Das KUB Sammlungsschaufenster ist ganztags bei freiem Eintritt geöffnet.

Weiteres KUB Wochenprogramm bis 27. Juni

Führungen durch die Ausstellung | jeden Donnerstag, 18 Uhr, Samstag, 14 Uhr, Sonntag, 16 Uhr

Beitrag: € 5 zzgl. Eintritt

Kinderkunst | jeden Samstag, 10 – 12 Uhr Führung und Basteln im KUB Atelier für Kinder von 5 bis 10 Jahren

Beitrag: € 5,50

KUB ArtClass | Freitag, 25. Juni, 14 – 17 Uhr DER Treffpunkt für kreative Jugendliche im KUB Atelier! Kostenfreie Teilnahme, Anmeldung unter r.paterno@kunsthaus-bregenz.at