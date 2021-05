+1

Bürgermeister Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer: „Regionale Künstlerinnen und Künstler werden für urbanes Lebensgefühl sorgen. Es geht wieder los in unserer Innenstadt!“

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr findet der Wiener Neustädter Kultursommer auch im Jahr 2021 statt. An verschiedenen Plätzen der Innenstadt warten mehr als 70 Events aus Musik, Literatur, Theater, Film und vielem mehr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei – einen Überblick finden Sie auf www.kultursommer-wn.at.

Bild (Stadt Wiener Neustadt/Weller, v.l.n.r.): Bürgermeister Klaus Schneeberger, Austropop-Newcomerin Julia Anna, Katharina Klavacs alias Miss Kater und Kulturstadtrat Franz Piribauer

Bürgermeister Klaus Schneeberger bei der Präsentation des Programms: „Nach einem erfolgreichen Start im Vorjahr setzen wir mit dem Kultursommer auch heuer wieder wichtige Akzente und Impulse für unsere Innenstadt. Wir haben im Rahmen der COVID-Pandemie eine enorme Durststrecke erlitten. Die aktuelle Situation ermöglicht es uns nun, mit Optimismus in die Zukunft zu blicken und unsere Stadt erneut mit kultureller Vielfalt zu erfüllen. Ich freue mich auf all die Veranstaltungen und wünsche den Künstlerinnen und Künstlern sowie allen Gästen einen schönen Kultursommer in unserer Innenstadt.“

Kulturstadtrat Franz Piribauer: „Urbanes Lebensgefühl entsteht nicht zuletzt durch die breite Palette an künstlerischem Potential in unserer Stadt und Region, welches beim Kultursommer eindrucksvoll spürbar wird. Lange haben wir uns nach der Rückkehr eines Kulturlebens gesehnt, mit dem Kultursommer geschieht dies auf vielfältige und hochwertige Weise.“

Das Programm des diesjährigen „Kultursommers“ wurde übrigens nach einem Aufruf an Künstlerinnen und Künstler, sich dafür mit ihren Acts zu bewerben, zusammengestellt. Zwei der Künstlerinnen waren auch bei der Programmpräsentation mit dabei.

Julia Anna ist Newcomerin des Austropop und wird am 1. Juli im Rahmen einer „Open Stage“ im Bürgermeistergarten auftreten: „Gerade für uns junge Künstlerinnen und Künstler ist es oft sehr schwer, Auftrittsmöglichkeiten zu bekommen. Da ist der Kultursommer in Wiener Neustadt eine perfekte Gelegenheit für mich, meine Lieder einem breiten Publikum

zu präsentieren. Ich freue mich sehr auf den Auftritt im stimmungsvollen Ambiente des Bürgermeistergartens.“

Katharina Klavacs alias „Miss Kater“ ist den Wiener Neustädtern seit vielen Jahren bekannt und wird am 6. August vorm Schanigarten des Café Nuovo in der Neunkirchner Straße auftreten: „Auftritte in Wiener Neustadt sind für mich immer wieder etwas Besonderes. Dieses Mal werde ich mit meiner Band einen musikalischen Querschnitt unter dem Motto ‚Jazzige Sommernacht‘ zum Besten geben und lade schon jetzt alle ein, dabei zu sein.“

Das „Kultursommer“-Programm im Überblick

1. Juli bis 11. September in der gesamten Innenstadt

Open Air-Filmklassiker im Bürgermeistergarten: an 6 Dienstagen jeweils ab 20 Uhr Filme u.a. „Der König der Löwen“, „Falco Symphonic“, „Bohemian Rhapsody“

Open Air-Konzerte bei den Schanigärten der Innenstadt: an 10 Freitagen ab 19 bzw. 20 Uhr u.a. mit Ostwärts, Mammut Horns, Miss Kater, Handle with Care, etc.

Matinee im Stadtpark an 5 Sonntagen jeweils ab 11 Uhr u.a. mit Trio Amabile, Didldum und Bidlabu, etc.



Open Stage im Bürgermeistergarten an 5 Donnerstagen jeweils um 17.45 bzw. 18 Uhr Konzerte von Nachwuchsmusikerinnen und -musikern wie z.B. Julia Anna, Bernhard Pribitzer, UpClose, etc.

Kultur on Tour 6 „märchenhafte“ Auftritte des „Theater im Neukloster“ mit dem Oldtimerbus in den Stadtvierteln



Theater, Musical, Tanz, Operette auf der „Tscherte“-Terrasse bei den Kasematten an 7 Donnerstagen jeweils ab 19 Uhr u.a. mit Dancefire Wiener Neustadt, Dagmar Leitner, Lemour

MaXi Musikpicknick für Familien an 3 Sonntagen jeweils ab 16 Uhr im Stadtpark und Bürgermeistergarten

Straßenfeste „Stadt & Land mitanand“ an 4 Samstagen jeweils von 9 bis 13 Uhr in der Innenstadt Nachbarregionen präsentieren Schmankerl, Musik und Handwerk



Kunst in der Innenstadt an 4 Samstagen jeweils ab 9 Uhr Geschäfte bieten lokalen Künstlerinnen und Künstlern Platz für ihre Werke



Kostenlose Stadtrundfahrten an 10 Samstagen jeweils ab 10 Uhr Abfahrt: Bushaltestelle am Hauptplatz Bürgermeister Klaus Schneeberger und die Mitglieder der Bunten Stadtregierung als „Reiseführer“



Wasserturm-Führungen an 10 Samstagen jeweils ab 10 Uhr zur jeden vollen Stunde Führungen bis zum Speicherbehälter im Dach des Wasserturms



Rock and Metal Open Air mit 4 Bands Donnerstag, 5. August, ab 18 Uhr, im Bürgermeistergarten

Weitere Programmpunkte: „Literaturfestival trifft Lesesommer“ mittwochs und donnerstags organisiert von der „Bibliothek im Zentrum“ Sommertheater im Akademiepark presented by „glashaus “ von 11. bis 15. August



Durch die angekündigten COVID-Lockerungen ab Anfang Juli gilt für alle Veranstaltungen des Kultursommers nur noch die „3G-Regel“ als Zutrittsvoraussetzung.

Eine erfreuliche Nachricht gab es für die Stadt Wiener Neustadt schon vor Beginn des Festivals – der „Kultursommer 2021“ wurde als Gewinner beim A1 Tourismus Contest ausgewählt!