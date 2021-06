0

Kunsthaus Bregenz: Pamela Rosenkranz und Roman Signer – fulminanter Abschied und energiegeladener Neubeginn Roman Signer lädt zur Eröffnung auf die Bielerhöhe, die Ausstellung »House of Meme« schließt mit einem Veranstaltungsfeuerwerk und einem Talk mit Pamela Rosenkranz

Am ersten Juliwochenende eröffnet das Kunsthaus Bregenz zusammen mit der vkw illwerke AG die »Installation am Bielbach« des Schweizer Künstlers Roman Signer am Silvretta-Stausee. Das Eröffnungsprogramm am 3. und 4. Juli bietet ein exklusives Gespräch mit dem Künstler. Auch das Ausstellungsfinale von »Pamela Rosenkranz – House of Meme« hat es in sich: Direktorführung, Reiseziel Museum, freier Eintritt am »Happy Friday« und am 4. Juli ein Finissage-Gespräch mit der Künstlerin.

Pamela Rosenkranz Künstlergespräch und Kinderkunst

Ein Wochenende, zwei Gespräche mit Künstler*innen, rund 2000 Meter Höhenunterschied: Das Kunsthaus Bregenz startet mit zwei spektakulären Höhepunkten an zwei höchst unterschiedlichen Orten in den Juli: Am Samstag, 3. Juli, und Sonntag, 4. Juli, eröffnet die Installation am Bielbach des weltbekannten Schweizer Künstlers Roman Signer – eine Zusammenarbeit des Kunsthaus Bregenz und der illwerke vkw AG – am Silvretta-Stausee auf über 2000 Metern Höhe. Einen besonderen Einblick in das Schaffen des humorvollen Künstlers bietet das Künstlergespräch mit Roman Signer am 3. Juli um 11 Uhr. Zusätzlich finden am gesamten Eröffnungswochenende Kurzeinführungen zur Installation am Bielbach statt. Das Programm ist kostenfrei; Wanderschuhe und Sonnenschutz nicht vergessen! Um Anmeldung zum Künstlergespräch wird gebeten.

House of Meme von Pamela Rosenkranz schließt am Sonntag, 4. Juli, mit einem hochkarätigem Programm zum Ausstellungsfinale: Am 4. Juli, 17 Uhr, lädt die Künstlerin persönlich zum öffentlichen Gespräch ins KUB. Außerdem freier Eintritt am Happy Friday, zwei Führungen, eine mit dem Direktor und eine zur Architektur von Peter Zumthor, und das Familienprogramm beim Reiseziel Museum.

Anschließend ist das KUB bis zur Eröffnung der Sommerausstellung Anri Sala am Freitag, 16. Juli, geschlossen. Herzliche Einladung bereits jetzt! Während der Umbauzeit ist die Ausstellung Sammlung König-Lebschik im KUB Sammlungsschaufenster weiterhin geöffnet, der Besuch ist in dieser Zeit kostenfrei.

KUB Programm bis 4. Juli

Öffentliche Führungen durch die Ausstellung | Samstag, 14 Uhr, Sonntag, 16 Uhr

Beitrag: 5 € zzgl. Eintritt

Direktorführung | Donnerstag, 1. Juli, 18 Uhr

Beitrag: 5 € zzgl. Eintritt

Happy Friday – Freier KUB Eintritt | Freitag, 2. Juli, Führungen um 11 und 16 Uhr Freier Eintritt zum Ausstellungsfinale inkl. Sektführung! Beitrag für Führung mit Sekt: € 8

Kinderkunst | Samstag, 3. Juli, 10 – 12 Uhr Führung und Workshop für Kinder von 5 bis 10 Jahren

Beitrag: 5,50 €

Künstlergespräch mit Roman Signer auf der Bielerhöhe | Samstag, 3. Juli, 11 Uhr Freier Eintritt, Anmeldung unter b.straub@kunsthaus-bregenz.at

Kurzeinführungen zur Installation am Bielbach | Samstag, 3. Juli, und Sonntag, 4. Juli, jeweils 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr (nur Sonntag), 14 Uhr und 15 Uhr

Reiseziel Museum | Sonntag, 4. Juli, 10 – 17 Uhr Koffer packen und los geht’s! Ganztägiges Angebot für Familien im KUB Atelier.

Um 11, 14 und 16 Uhr starten Rundgänge durch die Ausstellung.

Mehr unter: www.reiseziel-museum.com

Architekturführung | Sonntag, 4. Juli, 11 Uhr Einmal im Monat hinter die Kulissen von Peter Zumthors ikonischer Architektur blicken. Beitrag: € 5 zzgl. Eintritt