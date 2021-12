LANDESGALERIE NIEDERÖSTERREICH MIT NEUER KÜNSTLERISCHER DIREKTORIN UND 15-JAHRE FORUM FROHNER

+1

Ab 01. Jänner 2022 steht die Landesgalerie Niederösterreich unter einer neuen künstlerischen Leitung: Gerda Ridler wird ab dem neuen Jahr verstärkt auf die Kunstschätze aus den Landessammlungen Niederösterreich, zeitgenössische heimische Künstler*innen sowie internationale Projekte setzen, die mit der Architektur in Verbindung stehen. „Die markante Architektur des Hauses verbinde ich mit Dynamik, Innovation und Wagemut. Das sind auch die Leitmotive für mein Programm“, betont die designierte Direktorin. Hyperrealistische Malerei von Isolde Maria Joham, eine spektakuläre Installation von Shootingstar Chiharu Shiota und ein kurzweiliger Rundgang durch die Kunst nach 1960 bilden die Höhepunkte des Ausstellungsjahres im jüngsten Ausstellungshaus auf der Kunstmeile Krems.

Landesgalerie Niederoesterreich_c_Raffael F. Lehner

Forum Frohner

Das Forum Frohner im ehemaligen Minoritenkloster in Krems-Stein ist dem österreichischen Künstler Adolf Frohner (1934–2007) gewidmet und feiert 2022 sein 15-jähriges Bestehen. Im kommenden Jahr wird Frohner als Zeichner sowie das künstlerische Netzwerk während seiner Zeit als Lehrer an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien beleuchtet. „Das neue Ausstellungsjahr bringt so manche neue Seite Adolf Frohners zu Tage: Wir lernen ihn 2022 als Lehrer der Angewandten kennen und zeigen das Zusammenspiel mit seinen berühmten Kolleg*innen wie Oswald Oberhuber, Maria Lassnig oder Hans Hollein. Vielen ist Frohner als expressiver Maler und Bildhauer bekannt. Doch auch die Zeichnung bildet einen autonomen Korpus in seinem Werk. Umso mehr freut es mich, anlässlich des 15-jährigen Jubiläums ein Werkverzeichnis herauszubringen, das Frohners Zeichnungen gewidmet ist“, stellt Elisabeth Voggeneder, künstlerische Direktorin des Forum Frohner, für das Jahr 2022 in Aussicht.

Kombi-Ticket

Die Ticket-Kooperation zwischen Landesgalerie Niederösterreich und Forum Frohner wird auch 2022 bestehen bleiben: Somit bekommen alle Besucher*innen der Landesgalerie Niederösterreich ein Gratisticket für das Forum Frohner, das jederzeit im Kalenderjahr eingelöst werden kann.