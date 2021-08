Lange Nacht des Tanzes Villach

+1

Für das Jahr 2021 und das 10-jährige Jubiläum des CCB ist erstmals eine Lange Nacht des Tanzes in Villach geplant. Dies ist gleichzeitig nach Bleiburg, Gmünd, St. Kanzian, Millstatt, Feldkirchen und Slovenj Gradec die 7. Stadt, in der die insgesamt 14. Lange Nacht des Tanzes realisiert wird. Der zeitgenössische Tanz erreicht so ein Publikum unterschiedlichster Regionen. Choreographien, die über das Jahr im In- und Ausland mit Kooperationspartner:innen des CCBs erarbeitet werden, sollen im Rahmen der LNT die Chance haben, zur Aufführung zu kommen.

Die umfangreichste alljährliche Eigenproduktion ist die weit über Kärntens Grenzen hinaus zum Markenzeichen des CCB avancierte „Lange Nacht des Tanzes“. Eine Produktion mit Festivalcharakter, die unter wechselnder Thematik alternierend mit Bleiburg immer andere, meist historische, Städte/Orte in Kärnten bespielt und Künstler:innen wie Publikum zu ungewöhnlichen Konfrontationen zwingt – allein schon durch die kompakte Inszenierung mit bis zu 20 Vorstellungen an einem Abend in der gesamten Innenstadt, in der besonders intensiven Begegnung mit zeitgenössischem Tanz und durch die den Tanzschaffenden große Flexibilität abverlangenden Auftrittsorte.