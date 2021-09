Macht und Tyrannis

+1

Symposium zur Aktualität der Analysen von Manès Sperber

von 30. September bis 2. Oktober 2021

Manès Sperber war Schriftsteller, Psychologe und ein bedeutender politischer Denker.

Um die Brisanz seiner politischen Analysen geht es bei einer Tagung der Manès Sperber Gesellschaft in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, der Abteilung NÖ Landesarchiv und NÖ Landesbibliothek und des Hauses der Geschichte im Museum Niederösterreich. An drei Standorten würdigen internationale und interdisziplinäre Expert*innen das vielfältige Werk des kämpferischen Humanisten aus verschiedenen Perspektiven. Die Organisator*innen Sabine Bergler, Wolfgang Müller-Funk und Marcus G. Patka stellen speziell die Frage, welche Erkenntnisse seiner Analysen zu totalitären Systemen im heutigen Europa ihre Gültigkeit haben.

von Theo Kunst

Den Auftakt der Veranstaltung am Donnerstag, den 30. September 2021 um 19:00 Uhr bildet eine Lesung mit Helmut Wiesinger sowie eine Podiumsdiskussion mit der aktuellen Manès-Sperber-Preisträgerin Marica Bodrožić, dem Schriftsteller Doron Rabinovici und anderen in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur in Wien. Tag zwei des Symposiums findet in der NÖ Landesbibliothek in St. Pölten statt.

Am Freitag, den 1. Oktober 2021 von 10:00 bis 20:00 Uhr beleuchten zehn internationale Referent*innen unter anderem die Beziehungen von Manès Sperber zu Sigmund Freud, Elias Canetti oder Hannah Arendt. Am Samstag, den 2. Oktober 2021 von 16:00 bis 20:00 Uhr stehen im Kinosaal des Hauses der Geschichte im Museum Niederösterreich, ebenfalls in St. Pölten, Ton- und TV-Dokumente, eine weitere Lesung mit Helmut Wiesinger und ein Dokumentarfilm zu Manès Sperber

auf dem Programm.

Das gesamte Programm der Tagung finden Sie auf der Website der Österreichischen Gesellschaft für Literatur: https://www.ogl.at/programm/aktuelles-programm/

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, um eine Anmeldung unter office@oegl.at wird gebeten.