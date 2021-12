Mariinsky Orchestra mit Valery Gergiev im Wiener Konzerthaus

+1

Wir freuen uns sehr, dass mit dem Ende des Lockdowns der Spielbetrieb im Wiener Konzerthaus am Sonntag, den 12.12.2021, wieder aufgenommen werden kann und das gleich mit drei Konzerten in großartiger Besetzung im Großen Saal: Die Wiener Symphoniker unter Ádám Fischer starten mit zwei Konzerten, einer Matinee am Sonntagvormittag und einer am Nachmittag.

Und am Sonntagabend macht das Mariinsky Orchestra aus St. Petersburg unter Valery Gergiev den Auftakt zu seinem dreitägigen Gastspiel im Wiener Konzerthaus, das Dmitri Schostakowitsch gewidmet ist. Solist des ersten Abends ist der bedeutende russische Klaviervirtuose Denis Matsuev, am Montagabend geht es mit Schostakowitschs erstem Cellokonzert und dem brillanten Gautier Capuçon, einem unserer heurigen Porträtkünstler, am Violoncello weiter. Den Abschluss des Gastspiels am Dienstagabend macht das Ausnahmetalent Emmanuel Tjeknavorian an der Geige mit dem ersten Violinkonzert des großen russischen Komponisten.

Die rasche Wiederaufnahme des Spielbetriebs konnte nur dank der großen Flexibilität aller beteiligten künstlerischen Partner und der Institutionen gelingen – unser großer Dank gilt daher allen Künstlerinnen und Künstlern und allen, die unermüdlich und mit großem Einsatz an der Wiedereröffnung des Konzertbetriebs beteiligt waren und sie ermöglicht haben.

Die Freude bei Künstlerinnen und Künstlern, beim Wiener Konzerthaus und vor allem bei unserem Publikum ist sehr groß!

»Kunst und Kultur verbindet Menschen. Damit ist Kultur wichtig für jeden und jede von uns und trägt entscheidend zu einem gelingenden Zusammenleben in der Gesellschaft bei. Die Stimulation und Inspiration durch künstlerisches Geschehen in den kulturellen Spielstätten trägt zu einem erfüllten Leben vieler bei. Das ist in Zeiten der Pandemie wichtiger denn je.«

Matthias Naske, Intendant