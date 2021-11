Nachhaltigkeit? (K)ein Fall für’s Museum!

+1

Im Museum Niederösterreich geht ein Online-Workshop an den Start

Als erstes Museum Niederösterreichs und zweites Museum Österreichs, das mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde und als offizielles Mitglied von Museums for Future ist das Museum Niederösterreich stolz auf die Nominierung der ICOM Österreich für das Projekt „17 MUSEEN x 17 SDGs“. Hier engagieren sich 17 Museen für 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals – SDGs) als Role Model.

Das Museum Niederösterreich geht in seiner Aktionswoche mit dem Online-Workshop „Leben an Land“ an den Start.

Ronald Lintner und Lisa Kolb und die Aktion 17×17

„Mit dem Zertifizierungsprozess für das Österreichische Umweltzeichen haben wir alle Abläufe im Museum systematisch auf Nachhaltigkeit zu durchleuchten“, erklärt Geschäftsführer Matthias Pacher. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Einerseits waren wir speziell im Bereich Klimatechnik bereits sehr gut aufgestellt, andererseits konnten wir im Shop, bei der Gestaltung von Ausstellungen mit nachhaltigen Materialien oder bei der öffentlichen Anreise von Personal und Gästen viel bewegen. Unser Museum zeigt, dass optimale konservatorische Bedingungen für Objekte sowie artgerechte Tierhaltung und nachhaltiges Wirtschaften kein Widerspruch sind“, erklärt Matthias Pacher über das

Haus der Geschichte und das Haus für Natur.

„Ein ganz wichtiger Punkt ist nicht nur, dass wir etwas zur Nachhaltigkeit beitragen, sondern dass wir es auch vermitteln“, ergänzt Ronald Lintner, wissenschaftlicher Leiter vom Haus für Natur. „Das passiert auf interaktive und niederschwellige Art und Weise bei der Präsentation der Lebensräume Niederösterreichs vom Donaubecken bis zum Hochgebirge mit über 40 lebenden Tierarten, das passiert in unserem Museumsgarten, in dem wir dazu einen eigenen Lehrpfad eingerichtet haben und das passiert in unserer aktuellen Sonderausstellung ‚Wildnis Stadt‘, wo wir auch darauf aufmerksam machen, wie wir Tiere und Pflanzen in der Stadt schützen und unterstützen können“, so Lintner.

„Unser vielfältiges pädagogisches Programm wird nun mit einem Online-Workshop für Schulen mit jenem Thema ergänzt, das wir im Zuge der Initiative ‚17 MUSEEN x 17 SDGs‘ übernommen haben, nämlich das Nachhaltigkeitsziel Nr. 15 ‚Leben an Land‘“, erklärt

Lisa Kolb, Leiterin der Vermittlung im Haus für Natur. „Der Workshop ist einstündig oder zweistündig buchbar und kostet EUR 7,- bzw. EUR 11,- pro Person. Wer allerdings den Video-Workshop im November bucht, auch wenn er erst später stattfindet, bekommt auf die Buchung einen Rabatt von 50 Prozent“, so Kolb.

Der Start des Online-Workshops ist der Startschuss für einige Projekte, die im Zuge der Initiative „17 MUSEEN x 17 SDGs“ geplant sind im Jahr 2022 nach und nach umgesetzt werden.