0

Kuratiert von Hermann Härtel.

Durch Zufall erhält der Maler, Grafiker und Objektkünstler Hermann Härtel zwei Koffer voll mit Zeitungsausschnitten der Weltpresse, Bestätigungen von Konsulaten, herrlichen Lichtbildern, Pokale u.v.a. von Edd Sztavjanik, dem Neffen von Gustav Sztavjanik, „zur Durchsicht“. Härtel hat sich seit vielen Jahrzehnten als Trittrollerfahrer, Radfahrer und als Objektbauer von Sparkrafträdern mit dem Zweirad auseinandergesetzt. Fasziniert von dieser Radreise beschließt Hermann Härtel, ermutigt durch eine Juryentscheidung, eine imaginäre Zweiradreise ins Künstlerhaus zu gestalten. Fast 100 Jahre später unternimmt er eine imaginäre Fahrt und zeigt bei dieser Reise intuitive Zeichnungen und Zweiradobjekte.

Das Fahrrad, eine Ode an die Langsamkeit, ist ein Apparat gegen die Zeit, gegen Opazität und für eine heile Umwelt. Das Weiterführen dieser Zweiradgeschichte, die dem vorgegebenen Drall analog scheint, ist ein sublimes Gleiten in die Jetztzeit in ein weites Feld.

Alles, was Flügel hat, fliegt. Und was nicht Flügel hat? Erst recht!

Eröffnungsabend

7. Juli, 18 Uhr, Künstlerhaus Factory

Ganz herzlich laden wir Sie zum Eröffnungsabend der Ausstellung ODE AN DIE LANGSAMKEIT in der Künstlerhaus Factory ein. Hermann Härtel führt durch die spannende Ausstellung und nimmt uns auf eine abenteuerlich Reise um die Welt.



Teilnahmevoraussetzungen sind die bekannten 3Gs – getestet, geimpft, genesen. Bitte tragen Sie während des gesamten Besuches einen Mund- und Nasenschutz.

Anmeldung erforderlich unter kunstvermittlung@k-haus.at