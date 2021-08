+1

Sa, 25. September 2021, 10 – 17 Uhr, im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz

Bei der Veranstaltung „Pferdekraft“ am Samstag, 25. September, 10-17 Uhr, steht die Rolle des Pferdes in der bäuerlichen Arbeitswelt anno dazumal im Fokus. In einem vielseitigen Programm stellt das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz die weitreichenden Aufgaben von Rössern und die damit verbundenen Handwerke und Produkte in einem Weinviertler Dorf um 1900 vor.

Pferdekraft Sujet (c) Roman Jandl

Besucher*innen dürfen sich auf vielfältige Darbietungen mit Norikern und Haflingern freuen: Gezeigt wird das Holz aufladen, die Feldbearbeitung wie Mähen und Ackern sowie die Weingartenbodenbearbeitung. Das händische Melken einer Haflingerstute zählt zu den Höhepunkten für Groß und Klein. Die Handwerksarbeiten in der Wagnerei werden ebendort anschaulich vorgeführt. Außerdem wird kostenlos durch die Kummet-Ausstellung geführt, in der verschiedene Arten von Geschirren zum Einspannen von Zugtieren zu bewundern sind. Kinder können sich beim beliebten Steckenpferd-Basteln kreativ austoben. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist frei.

Noch vor 100 Jahren waren Pferde unentbehrliche Begleiter der Menschen in unterschiedlichen Lebensbereichen. Vor allem in der Landwirtschaft leisteten sie als Zugtiere lebensnotwendige Dienste. Sie zogen Pflüge, Eggen und Ackerwalzen zur Bodenbearbeitung, brachten Dünger auf die Felder, zogen die Ernte in die Stadel, transportierten Weintrauben in die Presshäuser und belieferten die Wirte mit großen Weinwägen. Am Tag der Pferdekraft sind einige dieser Arbeiten hautnah im Museumsdorf zu erleben.