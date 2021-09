sfd-herbstakademie 21 “eine kleine utopie, bitte”

+1

6. bis 22. oktober 2021

in vier klassen – zwei analogen und zwei virtuellen – wird das ewig schon denkunmögliche gewagt mit: mieze medusa (slam poetry), daniel wisser (kurzprosa), clemens setz (haikus und limericks) & andreas spechtl (lyrics).

info >> https://sfd.at/newsflash/sfd-herbstakademie-21-eine-kleine-utopie-bitte201d

eine kleine utopie, bitte: slam mir ein luftschloss!

slam poetry

analoge klasse mit autorin und slammerin mieze medusa

6./7. und 12./13. oktober 2021 (begrenzte teilnehmerInnen-zahl)

info & anmeldung >> http://sfd.at/medusa

(es gibt 2 geförderte plätze ohne teilnahmegebühr)

im rahmen der sfd-herbstakademie

gerade in der kleinen form lassen sich die großen themen ansprechen. ein slamtext ist maximal 5 minuten lang und richtet sich an ein du: das publikum. slam-poetry ist literatur, die sich besonders dazu eignet, vorgetragen zu werden. im text ist alles möglich, was man in maximal 5 minuten mit sprache machen kann. (kürzer geht immer.) es geht um das performte wort, darum, den eigenen ideen und texten leben einzuhauchen und spaß am schreiben und am performen zu haben. formale und thematische schreibimpulse helfen, in den feedbackrunden lernen wir nicht nur etwas über den eigenen text, sondern auch von und mit den anderen in der gruppe.

mieze medusa ist pionierin der österreichischen spoken word und poetry slam szene. in ihren texten erzählt sie vom unterwegssein mit gorgonzola und gelächter. amy winehouse wartet in einem warteraum im waldviertel auf bessere zeiten. ein supergau ist ein supergau ist ein supergau. wenn nichts mehr hilft, dann hilft lesen. aber achtung: seiten ändern dich!seit jahren ist mieze medusa in österreich und international mit abendfüllenden slam poetry performances unterwegs. die liebe zu rap ist in allen texten spürbar: die texte sind bildhaft, sprachmächtig, stilistisch souverän und immer im flow.publikationen: du bist dran (roman. residenz 2021), slam, oida! – 15 jahre poetry slam in österreich (hg. mit markus köhle, lektora verlag 2017), alles außer grau – texte to go (mit markus köhle und cd. milena 2016) u.a.

eine kleine utopie, bitte: woher nehmen, wenn nicht stehlen?

kurzgeschichten/erzählungen

analoge klasse mit schriftsteller und musiker daniel wisser

18., 19., 20. und 22. oktober 2021

(begrenzte teilnehmerInnen-zahl)

bewerbungsfrist für die 2 geförderten plätze (ohne teilnahmegebühr): 22.9.!

info & anmeldung >> http://sfd.at/wisser

im rahmen der sfd-herbstakademie

daniel wisser:

ich glaube nicht an die lehrbarkeit von literatur. ich glaube daran, dass autorinnen und autoren sich methoden anderer aneignen und diese anwenden, verändern oder verwerfen können. in diesem sinne vermittle ich methoden, um eigene texte besser zu verstehen und als autor ratloser zu werden.

mitzubringen in die klasse: 1-3 in arbeit befindliche oder in einer rohfassung vorliegende kurzgeschichten/erzählungen, zwei kurze sätze zu jedem text. wofür wird er geschrieben: wettbewerb/einfach so/anthologie/andere gründe

daniel wisser

*1971 in klagenfurt, lebt als schriftsteller, musiker und politischer kommentator in wien. mitbegründer der band erstes wiener heimorgelorchester – zuletzt: die letten werden die esten sein (album, 2018) und anderwo (vertonungen von texten deutschsprachiger dichterinnen und dichter. cd, 2019). der erzählband kein wort für blau (klever verlag) erschien 2016. daniel wisser veröffentlichte seit 2003 sechs romane. für königin der berge (jung & jung) wurde er 2018 mit dem österreichischen buchpreis und dem johann-beer-preis ausgezeichnet. aktueller roman: wir bleiben noch (luchterhand 2021).

2019 leitete daniel wisser zusammen mit thomas pfeffer die sfd-klasse „die letten werden die esten sein“ (werkstatt für experimentelle liedtexte mit poetischen methoden).

infos zu den offenen onlineklassen von clemens setz und andreas spechtl folgen.

kostenfreie teilnahme ab 6.10. (einfach registrieren und mitschreiben)