Sommerprogramm der Kunstmeile Krems

0

Iris Andraschek: Ich bin hier

Nicht nur Bechtolds Skulptur macht den Museumsplatz zwischen Landesgalerie Niederösterreich, Kunsthalle Krems und Karikaturmuseum Krems über den Sommer zur kulturellen Begegnungszone. Vor der Landesgalerie Niederösterreich hat die Künstlerin Iris Andraschek mittels Schablone und Leimfarbe zwei Teppiche angebracht, die die schicksalshafte Vertreibung und Ermordung von jüdischen Frauen während des Naziregimes sichtbar machen. Die Stadt Krems hat das Projekt Ich bin hier anlässlich der Ausstellung Wo sind sie geblieben? Die Frauen von Krems im museumkrems in Auftrag gegeben. Eine Teppichschablone ist u. a. in der Landesgalerie Niederösterreich in Spuren und Masken der Flucht ausgestellt. Bis Ende Oktober will Andraschek 105 Teppiche auf Gehsteigen und Plätzen in der ganzen Stadt platzieren. Im August finden vor der Landesgalerie Niederösterreich Gespräche mit der Künstlerin (15.08.) und der Historikerin Edith Blaschitz (29.08.) statt, die dieses Projekt näher beleuchten. Die Teilnahme ist kostenlos.

kunstmeile.at/ichbinhier

Wellen schlagen @ Kunstmeile Krems

Spaß mit Wellen schlagen und KreativOase

Veränderung erfährt der Museumsplatz auch durch die Malaktion Wellen schlagen. Kremserinnen und Kremser verwandeln gemeinsam mit der Grafikerin Sylvia Kostenzer und der Künstlerin Nadine Kappacher die Straße vor dem Karikaturmuseum Krems in ein blaues Farbenmeer. Die Bodenbemalung soll einen Beitrag zur Entschleunigung unseres Alltags leisten und zum Verweilen auf dem Museumsplatz einladen.

kunstmeile.at/wellenschlagen

Liegestühle zum Ausleihen und erfrischende Drinks und Leckerbissen aus dem Poldi Fitzka, der Gastwirtschaft in der Landesgalerie Niederösterreich, sorgen zwischen Kunstgenuss und Museumsbesuch für Erholung.

Das offene Atelier der Kunstmeile Krems findet im Sommer draußen auf dem Museumsplatz statt. Inspiriert von den Ausstellungen und Aktivitäten der Museen lädt die neu geschaffene KreativOase Familien und Feriengruppen zum gemeinsamen Tun und Ausprobieren ein. Auch außerhalb der elf Workshops stehen für die individuelle Nutzung kostenlos Materialien wie Papier, Farben, Aktionskarten, Kreativvorlagen, Faltanleitungen und Spiele bereit.

www.kunstmeile.at/kreativoase

Protest gegen Gewalt an Frauen

Im August (21. & 22.08.) protestiert die Künstlerin Aiko Kazuko Kurosaki mit ihrer Performance RED Silence am Museumsplatz für ein Ende der Gewalt an Frauen. Die Tänzerin und Choreografin ist Obfrau des Vereins OBRA – One Billion Rising Austria.

kunstmeile.at/redsilence

17 Ausstellungen auf der Kunstmeile Krems

Für Inspiration und Abkühlung sorgen im Sommer siebzehn Ausstellungen und zwei Klangkunst-Installationen vom Minoritenplatz in Stein bis zum Dominikanerplatz in der Altstadt von Krems. Dauerbrenner ist seit März die Ausstellung Patricia Piccinini. Embracing the Future in der Kunsthalle Krems. Die ausdrucksstarken Skulpturen der australischen Künstlerin beschreiben die Begegnung mit dem Neuen. In der Landesgalerie Niederösterreich ist mit Auf zu Neuem. Drei Jahrzehnte von Schiele bis Schlegel aus Privatbesitz ein rasanter Parcours durch die österreichische Kunstgeschichte zu sehen. Eine umfassende Schau mit Gemälden zur Wachau unterstreicht die Bedeutung der Kunst für die Weltkulturerbe-Region. Das Karikaturmuseum Krems feiert sein 20-jähriges Jubiläum mit Schätze aus 20 Jahren, Einblicken in die Satire-Sammlung Grill und vertiefenden Exkursen zu Gerhard Haderer, dem Großmeister der Satire, sowie dem Schriftsteller und Illustrator Janosch.

kunstmeile.at/sommer2021