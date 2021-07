Übers Meer im Café Prückel

Wie lang waren wir schon nicht am Meer!

Die Sommerlesereihe vom Literaturkreis Podium bringt uns hin. Christl Greller lädt zu ihrer Lesung zusammen mit Judith Gruber-Rizy am 19. Juli 2021 im Café Prückel, Wien 1, Stubenring 24, 19.30 h.



Sich gemütlich in einem Café mit einem Kaffee in die Polstermöbel drücken, war auch schon lang nicht möglich.