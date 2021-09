ULI BRÉE — DU WIRST MICH TÖTEN

+1

Der erste Roman von Kult-Drehbuchautor Uli Brée erscheint am 14. Oktober:



Eine radikale Liebesgeschichte — überraschend, brutal

und poetisch.



Mit Hörbuch zum Roman: gelesen von

Ruth Brauer-Kvam.

»Uli Brée ist nicht nur als Drehbuchautor eine Wucht!«

Bernhard Aichner, Autor



Ein verstörender und zugleich feinsinniger Roman voll dunkler Geheimnisse, greller Albträume und tiefer Abgründe: überraschend, brutal und poetisch.



Seit Tabata Goldstaub als Mädchen ins Grab ihrer ermordeten Mutter gefallen ist, verfolgen sie dunkle Ohnmachten. Jahre später wird sie Polizistin: eine unkonventionelle Einzelgängerin, die stets an ihre Grenzen geht. Als die junge Frau in eine Mordserie verwickelt wird, steht plötzlich alles auf dem Spiel — auch das Leben ihres ungeborenen Kindes, das ihre einzige Hoffnung ist, endlich wieder etwas zu empfinden. Tabata ahnt nicht, dass ihr der Mörder näher ist, als sie denkt und dass ihre Schicksale auf fatale Weise miteinander verknüpft sind.



Inklusive kostenlosem HÖRBUCH als Download, gelesen von Ruth Brauer-Kvam



BUCHPRÄSENTATION WIEN

SO, 10. Oktober, 11.00 Uhr, Rabenhof Theater

mit Uli Brée und Ruth Brauer-Kvam, Musik: Kyrre Kvam