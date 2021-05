Museumsfrühling Niederösterreich im Museum Gugging am 29. & 30.05.2021

Inspiriert vom Wienerwald in voller Blüte, von der Kunst aus Gugging und von Naiver Kunst und Art brut aus der ganzen Welt, bekommt man Lust, selbst zu Pinsel und Farbe zu greifen. Genau das ist im Rahmen des

Museumsfrühlings Niederösterreich im museum gugging möglich, und zwar erstmals „Unter freiem Himmel“.

Am Samstag, den 29. Mai 2021 heißt es „Unter freiem Himmel kreativ werden.!“. Zur gesamten Öffnungszeit des Museums von 10:00 bis 17:00 Uhr stehen Staffeleien zur Verfügung, um coronakonform im Freibereich des Museums selbst kreativ zu werden. Im Rahmen des Museumsfrühlings Niederösterreich ist diese Aktion kostenlos.

Bild: Felix Büchele

Am Sonntag, den 30. Mai 2021 läuft diese Aktion von 10:00 bis 17:00 Uhr weiter. Zusätzlich stehen die Kunstvermittler*innen an diesem Tag von 11:00 bis 13:00 Uhr in den Ausstellungsräumlichkeiten Rede und Antwort. Um 14:00 Uhr präsentiert Kurator und künstlerischer Leiter Johann Feilacher Highlights aus den aktuellen Ausstellungen im museum gugging.

Drei Ausstellungen sind aktuell im Art brut Center in Maria Gugging zu sehen. Die aktuelle Sonderausstellung

„naiv.? naive kunst aus der sammlung infeld“ lotet die Grenzen des Begriffs der Naiven Kunst aus.

Die neue Präsentation „gugging.! classic & contemporary“ ebenfalls im museum gugging bietet bekannte und neue Werken aus den Gugginger Ateliers. In der galerie gugging ist soeben die Schau „arche noah – basel al-bazzaz|helmut hladisch|jürgen tauscher“ an den Start gegangen. Das Café & Bistro Am Campus sorgt für das leibliche Wohl.

Im Rahmen des Museumsfrühlings Niederösterreich von 29. bis 30. Mai 2021 ist der reguläre Eintritt um 50 Prozent reduziert. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen in diesem Zeitraum keinen Eintritt.

Veranstaltung, Ort & Zeit:

Museumsfrühling Niederösterreich

museum gugging, Am Campus 2, 3400 Maria Gugging

Samstag und Sonntag, 29. & 30. Mai 2021, 10:00 bis 17:00 Uhr

Preise:

Eintritt Erwachsene: EUR 4,- (entspricht 50% des regulären Preises)

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre freier Eintritt

Anmeldung:

für Staffeleien und Kuratorenführung empfohlen, beschränkte Teilnehmer*innenzahl:

E: anmeldung@museumgugging.at, T: +43 2243 87 087