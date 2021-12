vinyl poetics

+1

ein online bild-wort ping pong

mit hörspielautor, musiker, dj und vinylarchivar

kalle aldis laar (the temporary soundmuseum)

25. november bis 9. dezember 2021

info & teilnahme >> http://sfd.at/laar (kostenfrei, einstieg jederzeit möglich)

gesucht: poetry, spoken word, song- oder andere poetische kurztexte! (in german or english)

eine auswahl von 28 schallplatten bildet den ausgangspunkt.

sie sind derzeit teile einer ausstellung ind er sfd wien http://sfd.at/ausstellung, die „in überwältigender fülle und vielfalt beispiele poetischer schallplatten-botschaften“ zeigt, „entstanden im schatten der kommerziellen popproduktion“, zwischen 1950 und jetzt. in der ausstellung sind keine klänge zu hören, keine gedichte, keine musik oder texte. allein die schallplatten-covers bieten den einstieg in poetische welten, laden ein oder weisen ab, erklären oder bleiben kryptisch. für die klasse an der sfd wurden 28 dieser covers ausgewählt. sie sollen zu eigenem schaffen anregen, als freier ausgangspunkt für direkte interpretation, stille inspiration oder einer sonstigen vom teilnehmer gewählten art der auseinandersetzung.

jeder teilnehmende wählt für sich ein exponat (bis maximal sieben) aus, sucht, analysiert, spekuliert über die dazugehörigen schallplattenklänge und texte. erfindet eigene, neue – was „passt“ vielleicht besser?antwortet auf die vorgaben (die „ahnen“), interpretiert, feiert oder ignoriert sie, bezieht stellung. farbe, grafik, bild, text, alle bestandteile der covers können am anfang (und ende) stehen.

es entstehen poetry, spoken word, song- oder andere poetische kurztexte, die am schluss den „originalen“ gegenübergestellt und von kalle laar kommentiert werden.

einfach registrieren, ein cover auswählen, mitschreiben und einen kommentar von kalle laar erhalten >> http://sfd.at/laar

kalle aldis laar

*1955. klangkünstler, komponist, hörspielautor, dj. ausstellungen, performances, interdisziplinäre projekte. hörspiele & features u.a. für den bayerischen und südwest rundfunk. vorträge & lectures u.a. zu klang, macht und politik, geräusch und kunst, und zur medien- und vinylgeschichte. lehraufträge in münchen, singapur, berlin. lebt in münchen und wien.