webshop-wn.at bietet Online-Verkauf für Kasematten, Museum St. Peter an der Sperr und alle Stadtvermittlungen

Die Stadt Wiener Neustadt bietet ab sofort alle Kulturtickets für Veranstaltungen der „WN Kul.Tour.Marketing GmbH“ online an. Auf https://www.webshop-wn.at finden sich Karten für Theater und Konzerte in den Kasematten und dem Museum St. Peter an der Sperr sowie die Stadtvermittlungen.

Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer: „Neben dem Verkauf der Tickets an den Standorten und dem Infopoint Altes Rathaus gehört ein Online-Handel heutzutage einfach zum Kulturbetrieb dazu.

Gerade unsere Ausrichtung ins gesamte südliche Niederösterreich bis nach Wien bzw. ins Burgenland bringt es mit sich, dass sich die Gäste ihre Tickets hauptsächlich Online kaufen und bequem zu Hause ausdrucken wollen. Mit dem neuen Webshop bieten wir diese Möglichkeit. Dadurch, dass wir hier eine eigene Lösung gefunden haben, gibt’s für die Kulturfreunde zusätzlich den Benefit, dass sie alle Veranstaltungen Wiener Neustadts auf einen Klick haben, ohne zusätzlichem Suchaufwand.“

Bild (Stadt Wiener Neustadt/Weller): Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer begutachten den neuen Webshop für Kultur-Tickets.

Details zu webshop-wn.at